Stadtrallye, Lutherpfanne und Gesang

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mit dem Leben und Wirken Martin Luthers haben sich am Montag zahlreiche Tornescher Schüler beschäftigt. Die Grundschüler der Johannes-Schwennesen-Schule (JSS) zeigten ihre einstudierten Lieder und Rollenspiele in der Kirche, und die Klaus-Groth-Schule (KGS) hatte einen Projekttag zum Thema Reformation.

„Singet, lobet, danket dem Herrn“, sangen die JSS-Schüler im Kirchenschiff. Pastor Winfried Meininghaus begleitete sie auf seiner Gitarre. Einige Kinder führten das Rollenspiel „Der Schatz der Kirche“ auf, Thema war der Ablasshandel. Denn vor 500 Jahren, als Krieg drohte und die Pest wütete, erwarben viele Menschen Ablassbriefe von der Kirche, um ihre Sünden abzugelten. Mit dem „Luther-Rap“ brachten einige Jungen und Mädchen ihren Mitschülern den Lebenslauf des Reformators in Form von Sprechgesang näher, und beim Bewegungs-Vaterunser durften alle mitmachen. „Die Religionsgruppe der dritten Klassen haben die Fürbitten vorbereitet“, erzählte Schulleiterin Janina Wieduwilt. Die Schüler baten darum, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, geholfen werde, dass die Eltern Geduld haben und die Lehrer ihnen gute Begleiter seien. Zurück in der Schule, widmeten sich alle Schüler im Klassenverbund der Bedeutung der Lutherrose.



KGS-Schüler betätigen sich künstlerisch

An der KGS hatte sich jede Klasse ein altersgerechtes Projekt überlegt, „unsere Lehrkräfte haben das mit sehr viel Herzblut und Engagement vorbereitet“, so der stellvertretende Schulleiter Thore Schwilp. Manche Klassen waren auf einer selbstorganisierten Rallye durch Hamburg „Auf den Spuren Martin Luthers in der Hansestadt“. Einige Schüler betätigten sich künstlerisch, sie hatten das Konterfei des Reformators an die Wand projiziert und malten es ab. Die Klasse 13c stellte Papier selbst her: „Wir haben einen Schöpfrahmen gebastelt, alte Zeitungen und bunte Servietten zu Matsch verarbeitet, diesen abgeschöpft und auf Tücher gepresst“, erklärte Lehrerin Corinna Kropp.

In der Integrationsklasse 5 a, in der fünf Kinder mit Förderbedarf gemeinsam mit 15 anderen lernen, gab es Stationsarbeiten. „Die Schüler dürfen selbst auswählen, was sie bearbeiten“, erklärte Klassenlehrer Andreas Plock. In einem Minibuch zum Beispiel wurden die Unterschiede zwischen der katholischen und evangelischen Lehre kreativ zusammengetragen.

Der Frage, was bei Martin Luther auf den Tisch kam, ging die Klasse 10 a nach und kochte spätmittelalterliche Gerichte in der Schulküche. Auf den Tisch brachten die Jugendlichen das frittierte Gebäck „Strauben“, Kräuterbrötchen, Erbsenpüree, ausgebackene Cremeschnitten aus altem Brot sowie die „Lutherpfanne“ mit Rinderfilet, Schweinfleisch und Speck, dazu wurde „Semmeltorte“ gereicht.