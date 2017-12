Meistenstieg : Spielplatz in Heidgraben wird günstiger

vergrößern 1 von 1 Foto: Sylvia Kaufmann 1 von 1

Heidgraben | Für die kleinen Heidgrabener ist am Meisenstieg ein neuer Spielplatz mit Schaukel, Wippe und Kletterturm in Form eines Wikingerschiffs entstanden. 31 000 Euro waren dafür zweckgebunden in den Haushalt 2017 eingestellt worden.

Der Finanzrahmen musste nicht ausgeschöpft werden, da für die Rutsche des Wikingerschiffs nicht wie ursprünglich vorgesehen Metall gewählt und auf das Aufstellen einer Hochwippe aufgrund von Platzmangel für die notwendigen Schwing- und Fallräume verzichtet wurde. Die ebenfalls aus Metall gedachte Hochwippe wurde durch eine Wippe aus Holz ersetzt. Dass die Arbeitsgruppe, die extra gebildet worden war, um sich mit einer bedarfsgerechten und langlebigen Ausstattung des Spielplatzes für jüngere und ältere Kinder zu befassen und die Spielgeräte vorzuschlagen, nicht über die Änderungen informiert wurde, führte zu einer kurzen Diskussion im Ausschuss für Jugend und Sport. „Es wäre schon gut gewesen, wenn man uns einbezogen hätte“, sagte CDU-Politikerin Corinna Harksen.

Die Entscheidung für eine Hochwippe sei vorbehaltlich der Umsetzbarkeit getroffen worden, betonte der Ausschussvorsitzende Lothar Kahnert (SPD). In der Junisitzung sei mitgeteilt worden, dass der Platz wohl dafür nicht ausreichen wird. „Der Spielplatz sollte in diesem Jahr noch fertig werden. Deshalb musste eine brauchbare Lösung gefunden werden, nachdem bei einem Termin vor Ort Mitte Juni mit der Fachabteilung des Amtes und einer Sicherheitsfachberatung das Aufstellen einer Hochwippe ausgeschlossen und für eine Rutsche Kunststoff empfohlen wurde“, betonte Kahnert gegenüber unserer Zeitung. „Das nun eingesparte Geld können wir für die Gestaltung der drei anderen gemeindlichen Spielplätze nutzen“, so der Ausschussvorsitzende. Er denkt dabei an das Umsetzen von Spielgeräten, die auf einem Spielplatz nicht mehr genutzt, auf einem anderen Spielplatz für Kleinkinder aber sinnvoll wären. Deshalb hatte die Politik von der Amtsverwaltung eine Beschreibung der Ausstattung und Nutzung der öffentlichen Spielplätze am Kindergarten, an der Grundschule und im Wohngebiet Rue de Challes gefordert. Die zur Ausschusssitzung vorliegende Aufzählung der Spielgeräte überzeugte die Politiker allerdings nicht. „Da sind doch jeweils noch mehr Spielgeräte vorhanden“, so die einhellige Meinung. Bis zur nächsten Sitzung des Fachausschusses will der Ausschussvorsitzende selbst die Ausstattung der Spielplätze erfassen. „Dann überlegen wir, welche Spielgeräte wir zur besseren Auslastung eventuell auf einen anderen Spielplatz umsetzen“, regte Kahnert an.