SPD will noch einen See-Entwurf

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:05 Uhr

Ihre Stimmenmehrheit im Bauausschuss sicherte den Sozialdemokraten die Durchsetzung ihres Antrags, dass zur nächsten Beratung des Gremiums das Planungsbüro Zumholz und Partner aus Norderstedt eingeladen wird, um ebenfalls einen Entwurf zur Umsetzung des Sees im Wohngebiet „Tornesch am See“ vorzustellen. „Wir haben noch in vielerlei Hinsicht Klärungsbedarf“, begründete SPD-Bauausschussmitglied Manfred Mörker den Antrag seiner Fraktion am Montagabend.

In der Juli-Sitzung des Bauausschusses hatte der freie Landschaftsarchitekt Jörn Wagner sein Gestaltungsgutachten für die Freianlage „Tornesch am See“ mit mehreren Varianten vorgestellt. Vorwiegend konzentriert hatte er sich auf eine Variante, die die von den Tornescher Politikern gewünschte öffentliche Zugängigkeit des Sees beinhaltet und attraktives Wohnen mit einem lebenswerten Umfeld verbindet. Der von der Verwaltung beauftragte Fachmann hatte unter anderem öffentliche Treppenanlagen zum See sowie eine parkartige Grünanlage mit Spielplatz und bepflanztem Aussichtshügel vorgeschlagen.

„Uns enthielten die Ideen noch viel ,Wünsch-Dir-was‘. Wir sind der Meinung, dass bei einem so umfangreichen Projekt eine weitere Expertise für die Umsetzung des Sees und die Gestaltung des Geländes hinzugezogen werden sollte. Wir wissen, dass auch das Büro Zumholz einen Entwurf erarbeitet hat. Wir würden gerne auch diese Ideen sehen“, betonte Mörker. Er brachte seine und die Enttäuschung seiner Fraktion darüber zum Ausdruck, dass die Verwaltung die Bauausschussmitglieder nicht darüber informiert habe, dass das Büro Zumholz nicht mehr mit im Boot bei der Entwurfsplanung sei. „Wir haben den Bürgern einen See versprochen. Wir wollen, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Und das hat es aus unserer Sicht noch nicht“, sagte Mörker.

Dem widersprachen der Bauausschussvorsitzende Henry Stümer (CDU) und Karlheinz Böhmke von der FDP. Denn wie in der Juli-Sitzung des Ausschusses vereinbart, hat inzwischen durch Mitglieder des Bauausschusses und Verwaltungsvertreter gemeinsam mit dem Projektplaner des künstlichen Sees, der Firma Polyplan, in Bremerhaven die Besichtigung einer ähnlichen Seeanlage stattgefunden. „Ich sehe keinen Bedarf für weitere Ideen. Der Projektplaner von Polyplan machte einen sehr kompetenten Eindruck. Was wollt ihr mit eurem Antrag erreichen, außer einer Verzögerung? Wir sollten den Entwurf, der da ist, zügig abwickeln“, so Stümer. Auch Böhmke bestätigte, dass die Besichtigung in Bremerhaven sehr informativ gewesen sei: „Wir haben doch gutes Hintergrundwissen erhalten. Ein weiterer Entwurf kostet nur Geld und Zeit.“

Wenn in dieser Legislaturperiode noch endgültige Entscheidungen zur Umsetzung des Sees und der Freianlage getroffen werden sollen, könne man sich keine weitere Verzögerung erlauben, gab Bürgermeister Roland Krügel (CDU) zu bedenken. Er verwies darauf, dass spätestens im April 2018 ein Beschluss gefasst werden müsste: „Wir haben Kommunalwahl. Politiker werden wechseln. Projektkoordinator Hans Krohn geht in Rente. Ich gehe auch. Sie bekommen eine neue Verwaltungsleitung.“

Den Argumenten, dass es zu einer Planungsverzögerung kommen könnte, wenn auch das Büro Zumholz seinen Entwurf als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage präsentiert, folgten die Sozialdemokraten nicht. „Die Umsetzung des Sees ist eine erhebliche Investition. Es könnte doch sein, dass wir uns für die Ideen des Büros Zumholz entscheiden. Wir sollten uns nicht unter Zugzwang setzen. Wir haben ja mehrere Jahre verstreichen lassen und auf den See gewartet. Und man sieht ja am Beispiel der Planung für die Fahrradgarage, was alles zu beachten ist und wie viel Zeit ins Land geht“, machte Klaus Früchtenicht deutlich. Stümer verwies mehrmals auf die Fachkompetenz des Büros Polyplan. „Wir sollten mit diesem Büro die weiteren Planungen voranbringen“, sagte er. Mit ihren fünf Stimmen setzten die Sozialdemokraten ihren Antrag, dass das Planungsbüro Zumholz seinen Entwurf für die Umsetzung des Sees in der nächsten Ausschusssitzung vorstellt bei einer Enthaltung (CDU) und drei Gegenstimmen (CDU, FDP) durch.