SPD will es kurz und knapp

Sozialdemokraten rüsten sich für die Kommunalwahl

von shz.de

28. Februar 2018, 16:05 Uhr

Die SPD hat ihre Direkt- und Listenkandidaten festgelegt, die am 6. Mai bei der Kommunalwahl antreten. Statt mit einem umfangreichen Wahlprogramm ziehen die Sozialdemokraten mit Schlagwörtern in den Wahlkampf, die kurz und knapp ihre lokalpolitischen Positionen erläutern.

„Wir wollen bei der Kommunalwahl wieder stärkste Fraktion werden, um für die Uetersener Bürger möglichst viel erreichen zu können“, formulierte Fraktionschef Ingo Struve das Wahlziel der SPD. Auf der Jahresversammlung hat der Ortsverein die Direktkandidaten für die 14 Wahlkreise festgelegt, jeder von ihnen hat bereits Fraktionserfahrung. Unter den zusätzlichen fünf Listenkandidaten befinden sich auch Neueinsteiger. Mit 26 Jahren ist die Versicherungskauffrau Anil Aladeg jüngste Kandidatin, und bis hin zu Rentnern sind alle Altersgruppen vertreten. Beruflich reicht das Spektrum der SPD-Bewerber für das politische Ehrenamt von einer Steuerfachangestellten und einem Schulsozialarbeiter über einen Grafiker, eine Kita-Leiterin und Rechtsanwälten bis hin zu einem Ingenieur. Statt eines mehrseitigen Wahlprogramms wollen die Sozialdemokraten mit Stichwörtern punkten, die darlegen, wofür die SPD Uetersen steht.

Insbesondere für bezahlbaren Wohnraum, gute Kita- und Krippenversorgung, digitales Lernen, Sanierung der Radwege und eine gesunde Umwelt möchte sich der Ortsverein einsetzen. In Sachen Parkpalette hat die Partei eine eindeutige Position. „Wir brauchen einen Vollsortimenter als Anker für die Fußgängerzone“, so Struve. Das Parken in der Innenstadt soll gebührenfrei bleiben. Unter dem Motto „Schluss mit dem Frust“ möchte die SPD den Bau der K 22 erreichen.

Zu einigen Themen wird es Informations- und Diskussionsveranstaltungen geben, auf denen sich Bürger über die SPD-Positionen informieren können. Nähere Infos dazu gibt der Ortsverein noch bekannt.