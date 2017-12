SPD: Keinen Cent für die Stadtbahn

vergrößern 1 von 1 Foto: Carstens 1 von 1

von Philipp Dickersbach

erstellt am 08.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Das war deutlich: Die Tornescher Sozialdemokraten möchten für eine mögliche Bahnverbindung zwischen den Städten Uetersen und Tornesch nicht einen Cent ausgeben. Mit ihrer Mehrheit lehnten sie es im Finanzausschuss am Mittwochabend deswegen ab, im Haushalt 2018 Gelder in Höhe von 20 000 Euro für entsprechende Planungen bereitzustellen. Stattdessen soll die Summe nun für ein Gutachten zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Radwegenetzes verwendet werden. Auch der Bau eines Radschnellweges zwischen den beiden Städten soll darin genauer untersucht werden.

Es ging hoch her im Sitzungssaal des Rathauses. Das gipfelte darin, dass CDU-Fraktionschef Christopher Radon damit drohte, seine Fraktion werde dem Haushalt 2018 nicht zustimmen. Das Vorhaben der SPD, die 20 000 Euro nicht für eine Untersuchung des Schienenverkehrs, sondern ausschließlich für den Radverkehr einsetzen zu wollen, sei eine zu eklatante Position, so Radon. Zuvor hatte SPD-Politiker Artur Rieck erneut deutlich gemacht, dass die Sozialdemokraten eine Bahnverbindung zwischen Uetersen und Tornesch weder für sinnvoll noch für wirtschaftlich halten. „Für dieses Vorhaben will die SPD-Fraktion kein Geld ausgeben“, heißt es in einem Beschlussvorschlag, den Rieck zu Sitzungsbeginn als Tischvorlage einbrachte.

Mit den 20 000 Euro sollte jedoch nicht nur eine mögliche Verbindung nach Uetersen sondern auch der Bau eines dritten Gleises im Bahnhofsbereich untersucht werden. Bürgermeister Roland Krügel (CDU) hat zu dem Thema bereits eine konkrete Idee, nämlich Schienen, die zwischen Norder- und Denkmalstraße verbaut sind und derzeit nicht genutzt werden, zu reaktivieren und als drittes Gleis oder zumindest als Überholgleis zu nutzen. Kommende Woche wolle er das dem Kieler Wirtschafsminister Bernd Buchholz (FDP) während eines persönlichen Treffens vorschlagen, erläuterte Krügel am Mittwochabend. Sollte die Variante machbar sein, hätte der Tornescher Verwaltungschef ein starkes Argument auf seiner Seite, die Finanzen. Denn laut Krügel würde die Ertüchtigung des Gleises zirka drei Millionen Euro kosten − im Gegensatz zu 400 Millionen Euro, die für einen kompletten Neubau fällig würden. Details sollten mithilfe eines Gutachtens geklärt werden.

Dem hat die Tornescher SPD nun allerdings einen Riegel vorgeschoben. Ein Gutachten über ein drittes Gleis sei nicht Sache der Stadt, betonte Rieck. Fraktionskollege Manfred Fäcke erläuterte, dass sich bereits die Bundespolitiker aus dem Kreis Pinneberg für den Bau einsetzen würden und ihre Bemühungen seit dem Bahnunfall in Elmshorn noch intensiviert hätten. „Wir sollten da nicht rumfummeln, das ist nicht unsere Aufgabe“, sagte Fäcke.

Das sahen Christdemokraten und Liberale anders. Radon betonte, dass er die grundsätzliche Untersuchung von Stadtbahn und Überholgleis für sinnvoll halte. Zudem sei die Bereitstellung des Geldes ein wichtiges Zeichen an die Bürgerinitiative „Starke Schiene im Kreis Pinneberg“, die sich für eine Verbesserung der Bahnanbindung der Region einsetzt. Auch FDP-Vertreter Mathias Krüger betonte, dass er die Untersuchung für wichtig hält, auf der anderen Seite für einen möglichen Radschnellweg nicht die „große Masse“ an Radlern sieht. Ob dem so ist, soll nun das Gutachten zum Radverkehr in der Stadt zeigen, für das die SPD die 20 000 Euro dank ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit umgewidmet hat. Laut Rieck sollen auch die aus dem Verkehrsentwicklungsplan stammenden Empfehlungen zur Verbesserung des Radwegenetzes weiterentwickelt werden.

Von seiner zwischenzeitlichen Ankündigung nahm Radon letztlich übrigens Abstand. Er und seine zwei Mitstreiter aus der CDU-Fraktion lehnten den Haushaltsplan für das Jahr 2018 nicht ab, sondern enthielten sich lediglich.