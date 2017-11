SPD bereitet sich auf die Wahl vor

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Die Tornescher Sozialdemokraten haben während ihrer Mitgliederversammlung Horst Lichte erneut zu ihrem Kandidaten für den Kreistag bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr gewählt. Der 69-jährige Lichte ist Ratsherr in Tornesch und zudem seit der Kommunalwahl 2013 Mitglied des Kreistags. Zuvor arbeitete er in Kreisgremien als bürgerliches Mitglied.

Am 6. Mai 2018 werden in Tornesch jedoch nicht nur die Orts- und Kreispolitiker gewählt, sondern auch ein neuer Bürgermeister. Roland Krügel (CDU) wird nicht wieder kandidieren und nach 32 Jahren Bürgermeisteramt in den beruflichen Ruhestand gehen. Wie sich die SPD auf die Bürgermeisterwahl vorbereitet, wollten die Genossen vom Ortsvereinsvorsitzenden Manfred Mörker wissen. Er informierte die Anwesenden, dass eine Bürgermeisterfindungsgruppe, der er, Verena-Fischer Neumann als Fraktionsvorsitzende, Susanne Dohrn als stellvertretende Ortsvorsitzende und Horst Lichte als Fraktions-Vize angehören, ein zehn Punkte umfassendes Anforderungsprofil an einen Bürgermeisterkandidaten erarbeitet und anhand dieser Kriterien Gespräche mit vier Personen geführt hat. Zwei Personen seien in der engeren Wahl verblieben. „Wir werden natürlich keine Namen nennen und auch noch Bewerbungen abwarten“, so Mörker.



Bewerber soll Erfahrung in der Verwaltung haben





Mögliche SPD-Kandidaten werden in einer Versammlung die Möglichkeit erhalten, sich vorzustellen, damit die Mitglieder sich eine Meinung bilden und abstimmen können. „Wir haben die Messlatte hoch gelegt. Wir halten es für wichtig, dass jemand Verwaltungserfahrung mitbringt“, sagte Mörker auf Nachfrage zu den von der SPD-Bürgermeisterfindungsgruppe aufgestellten Kriterien.

Steffen Kretschmer, bürgerliches Mitglied der SPD-Fraktion, begrüßte, dass die Tornescher SPD einen eigenen Kandidaten in die Bürgermeisterwahl schicken will. Mörker betonte, dass nach möglichen Kandidaten auch außerhalb der SPD-Reihen gesucht wurde. Fraktionsmitglied Hans-Jürgen Jeschke bemängelte, dass den Mitgliedern nicht die von der Findungsgruppe aufgestellten Kriterien bekannt sind. „Ich hätte es gut gefunden, wenn wir diese Kriterien erfahren hätten“, so Jeschke. Mörker sagte Informationen per Mail zu.

Gewählt wurden auf der Mitgliederversammlung als Delegierte für die Kreiswahlversammlung Lasse Ramson, Verena Fischer-Neumann und Verena Mohnke sowie als Ersatzdelegierte Andreas Gerdts, Susanne Dohrn und Philipp Reimers. Begrüßt in den Reihen der SPD als neue Mitglieder wurden Christiane Reimers und Jürgen Seeba.