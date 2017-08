Spannendes aus dem Klosterfundus

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Das Altstadfest ist Geschichte. Nicht aber die Veranstaltungsreihe, die in diesem Jahr bereits mehrmals auf das Klostergelände geführt hat. Mit dem Archivtag steht nun der Jahreshöhepunkt für die im Arbeitskreis Klostertage zusammengeschlossenen Bürger bevor. Begangen wird dieser Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag, 3. September. Um 17 Uhr wird in die Gräfin-Bredow-Scheune eingeladen. Diese befindet sich hinter dem neuen Restaurant Klosterküche. Auf die Besucher wartet eine von Lichtbildern begleitete Reise in die Geschichte des Adeligen Klosters. Eintrittskarten gibt es zum Preis von zehn Euro an der Nachmittagskasse, die eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet.

Was hat Frauen einst bewogen, als Stiftsdamen (Konventualinnen) in das Adlige Damenstift einzuziehen? Während der Kulturveranstaltung werden zwei einstige Stiftsdamen die immer wiederkehrende Frage nach dem Wie und Warum ihres Klostereintritts beantworten. Natürlich nicht selbst, vielmehr lassen die Initiatoren des Archivtags unter Leitung der Arbeitskreisvorsitzenden Elsa Plath (Foto) die beiden Frauen sprechen.

Hatten die jungen Damen ihren Klosterplatz bezogen, gehörten sie der Uetersener Obrigkeit an. Sie waren es auch, die mit ihren Untertanen im Mai 1842 die Not der Hamburger lindern halfen, die bei dem großen Brand Hab und Gut verloren hatten. Nicht nur das kleine Uetersen, sondern, wie eine im Archiv verwahrte Dankadresse des Senats zeigt, viele Städte und Herrschaften in ganz Europa sprangen Hamburg damals bei.

Plath: „Interessant ist auch, was Uetersens Obrigkeit unter Polizeisachen abgelegt hat: Unfug auf Straßen und in Wirtshäusern - was haben wir da alles gefunden!“ Nächtliches Gegröle und Absingen unziemlicher Lieder auf der Lindenallee, eigens eingesetzte Hundepolizei ahndete die Missachtung der vom König wegen grassierender Tollwut verordneten Anleinpflicht – selbst Frau Priörin wurde damals angezeigt. Und wenn eine alte Frau von Kindern verspottet wurde, folgte die Strafe ebenfalls auf dem Fuße. Alle Geschichten, die erzählt werden, sind aus dem Leben gegriffen. Insofern wird es nicht nur spannend, sondern auch kurzweilig. Der Archivtag ist geeignet, um tiefere Einblicke in die Geschichte der Stadt zu erhalten, die im frühen 13. Jahrhundert begonnen hat.

