Andacht in Uetersen : Sozialverband des Sozialverband zum Volkstrauertag

vergrößern 1 von 1 Foto: Bo Stockfleth 1 von 1

von Bo Stockfleth

erstellt am 21.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Uetersen | Am Sonntag wurde in der alten Kapelle des Uetersener Friedhofs der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Im Rahmen der Veranstaltung hielten Pastorin Kirsten Ruwoldt, Bürgervorsteher Adolf Bergmann und der Ortsverbandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Reinhard Kühne, Ansprachen, die dem Vergessen des Kriegsleidens entgegenwirken sollten. Ein weiterer Beitrag wurde von sechs Schülern der Rosenstadtschule in Form eines Gedichts beigesteuert, welches den Krieg und seine Sinnlosigkeit zum Thema hatte. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch die Gruppe „Time For Folk“.

Jedes Jahr zum Volkstrauertag initiiert der SoVD-Ortsverband − stellvertretend für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge − in Kooperation mit der Stadt Uetersen eine Veranstaltung, um der Gefallenen und der gewaltsam zu Tode Gekommenen zu gedenken. Kühne eröffnete die Andacht und gab im Anschluss das Wort an den Bürgervorsteher weiter. Dieser begrüßte vor allem die jüngeren Gäste herzlich und stellte heraus, dass die Zukunft in den Händen der kommenden Generationen liege. Des Weiteren machte er mit seinen Worten eindrücklich deutlich, dass es seit ein paar Jahren mit dem Engagement der Bundeswehr in Afghanistan auch wieder deutsche Kriegsopfer zu beklagen gibt. Man dürfe nicht vergessen, welches unsägliche Leid Kriege über die Menschen bringen. „Der Volkstrauertag ist aktueller denn je“, so Bergmann weiter.

Auch Pastorin Ruwoldt fand einfühlsame Worte für die Gedenkveranstaltung. Sie zeigte auf, dass sich Kriege ausbreiten könnten wie Krankheiten. Frieden hingegen sei nicht ansteckend. Dafür müsse man sich tatkräftig einsetzen, und es liege hier am Engagement jedes Einzelnen, den Frieden zu erhalten. Im Anschluss an die Andacht zogen die Besucher zum Ehrenmal, um dort Kränze niederzulegen.