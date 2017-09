Heikles Thema : Sorgen wegen Drogen an der Uetersener Rosenstadtschule

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Uetersen | Drogen an Schulen sind ein altes Thema. Dealer versuchen immer wieder, ihren Stoff an junge Konsumenten weiterzugeben, beziehungsweise dort neue Konsumenten zu gewinnen. An der Rosenstadtschule, merkte Rektorin Gisela Leffers bei der diesjährigen Begehung der Schulen durch die Politiker an, habe man ein aktuelles Problem, das allerdings bekämpft werde. Sie warb dabei für Unterstützung der Stadt und bat darum, den öffentlichen Fußweg, der über das Schulgelände führt, zumindest während der Schulzeit zu sperren, beziehungsweise lediglich für Schulzugehörige zu öffnen. Denn genau diesen Weg würden die mutmaßlichen Dealer benutzen, wenn sie auf Schülerfang seien. Die Verwaltung hat inzwischen reagiert und für eine entsprechende Beschilderung gesorgt. Wird dagegen verstoßen, können Schule und Polizei effizienter reagieren als zuvor.

Das Protokoll soll geändert werden

Die CDU-Fraktion hat zur nächsten Sitzung des Bildungsausschusses beantragt, das Protokoll der Begehung dahingehend zu ändern, dass das Drogenproblem deutlicher als bislang in diesem aufgenommen wird. So auch, dass laut Schulleiterin oft zwei Autos vor den Turnhallen an der Parkstraße stehen, die vermutlich von Dealern gelenkt werden. Laut CDU vergeht zu viel Zeit, bis die alarmierte Polizei vor Ort eintrifft. Aus dem Protokoll gehe zudem nicht hervor, so die CDU, dass es in der Vergangenheit bereits zu Bedrohungssituationen gegenüber Lehrern und Schülern gekommen sei. Die Politiker befinden über den Wunsch, das Protokoll dahingehen zu ändern, während ihrer Sitzung am Dienstag, 12. September.

Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) nimmt zum Drogenproblem an der Schule wie folgt Stellung: „Wir wurden von der Schulleitung über die Problematik informiert. Schulleitung, Verwaltung und Polizei haben Maßnahmen miteinander besprochen“. Dazu gehörten auch verstärkte Kontrollen durch die Polizei. Die Beamten, die Schulleitung und die Stadt sind zuversichtlich, das Problem mit dieser konzertierten Aktion in den Griff zu bekommen und die Dealer aus Uetersen zu vertreiben.

von Klaus Plath

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr