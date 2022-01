Nach der Baugenehmigung : So sieht der Zeitplan für die neue katholische Kita in Wedel aus

Gegenüber der alten Kita St. Marien in der Feldstraße soll eine neue Einrichtung mit 50 Betreuungsplätzen entstehen. Wenn alles gut läuft, rechnet das Erzbistum Hamburg mit einer Inbetriebnahme zum Sommer 2023.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

17. Januar 2022, 18:00 Uhr

Gegenüber der alten Kita St. Marien in der Feldstraße soll eine neue Einrichtung mit 50 Betreuungsplätzen entstehen. Wenn alles gut läuft, rechnet das Erzbistum Hamburg mit einer Inbetriebnahme zum Sommer 2023.

Der Bauantrag für die neue katholische Kita in Wedel ist durch. Die Baugenehmigung liegt vor. Kurz vor Jahresende erhielt das Erzbistum Hamburg als Bauträger die Bestätigung. Es kann losgehen mit der neuen Einrichtung, die Wedel 50 zusätzliche Kitaplätze bescheren soll, 30 im Krippen- und 20 im Elementarbereich.

Das hat länger gedauert, als wir erhofft hatten.“ Stefanie Wolpert, Erzbistum Hamburg

Zwar ist die Baugenehmigung mit Auflagen versehen, aber sie ist erteilt. „Das hat länger gedauert, als wir erhofft hatten“, gibt Stefanie Wolpert, im Erzbistum Ansprechpartnerin in Sachen Kitabau, zu. Dennoch stellt sie erleichtert fest: „Wir sind froh, dass wir die Baugenehmigung jetzt bekommen haben.“

Inge Jacobshagen

Bereits vor knapp zwei Jahren, nämlich Mitte Februar 2020, hatte Lisa Thee von Thee-Architekten aus Uetersen den Bauantrag eingereicht. Auf einer Grundfläche von rund 850 Quadratmetern hat die Architektin ein Gebäude-Ensemble entworfen, das sich eher über die Ebene erstreckt als in die Höhe ausgerichtet ist.

Weiterlesen: Neuer Schub für eine alte Idee: So soll die zweite katholische Kita in Wedel aussehen

Der Grundriss ihres Entwurfs weist Aufenthalts- und Ruheräume für vier Krippengruppen aus, dazu einen Bewegungsraum sowie Büro-, Personal- und Multifunktionsräume. Hinzu kommen ein Küchentrakt mit Koch- und Spülgelegenheit, angeschlossenem Kühllager und Hauswirtschaftsraum sowie eine Vollküche, die beide Einrichtungen, die neue Kita St. Martin und die gegenüber auf der anderen Straßenseite gelegene alte Kita St. Marien, beliefern kann.

Die Auflagen abarbeiten

Und wie geht es jetzt weiter? Erst einmal müssten die Auflagen abgearbeitet werden, berichtet Wolpert. Unter anderem geht es um die Umzäunung des Geländes. Wie die gestaltet werden soll, ist die Frage. Gebaut wird auf dem Platz, wo jetzt noch die Garagen stehen. Die große Rasenfläche vor dem Gemeindehaus, an das der neue Kita-Bau anschließt, soll als Außenspielfläche unbedingt erhalten bleiben. „Aber der Spielplatz soll nicht einsichtig sein“, betont die Erzbistumsmitarbeiterin.

Inge Jacobshagen

Diskutiert werden muss zudem auch noch über Um- beziehungsweise Ersatzpflanzungen von Bäumen. Um die Garagen herum haben sich einige wildwachsende Exemplare angesiedelt. Für die, die gefällt werden müssen, sei zu prüfen, wo Ersatzpflanzungen auf dem Gelände einen sinnvollen Ort finden. Einerseits muss der Abstand zwischen den Bäumen groß genug sein, damit sich die Kronen angemessen ausbreiten können. Andererseits brauchen auch die Spielgeräte ausreichend Platz.

Wir hoffen, die Baumfällarbeiten noch in dieser Winterperiode abschließen zu können, um dann im Frühjahr mit den grundlegenden Maßnahmen zu starten. Stefanie Wolpert, Erzbistum Hamburg

„Wir hoffen, die Baumfällarbeiten noch in dieser Winterperiode abschließen zu können, um dann im Frühjahr mit den grundlegenden Maßnahmen zu starten“, sagt Wolpert zum weiteren zeitlichen Ablauf. Um Befürchtungen vorzubeugen, weist die Mitarbeiterin noch einmal extra darauf hin, dass die Bäume am Ende des Kirchengrundstücks, die sich an der Feldstraße entlangziehen, von den Arbeiten nicht betroffen sind. „Das sind schutzwertige Bäume, die bleiben alle stehen“, versichert sie.

2 Millionen Euro Investitionskostenzuschuss im laufenden Etat

Wenn die Garagen abgerissen und die Ausschreibungen raus sind, rechnet Wolpert mit einer rund einjährigen Bauphase. Diese Einschätzung gibt die Erzbistumsmitarbeiterin allerdings auch nur unter Vorbehalt ab. Man wisse bei einem Bauprojekt nie, welche Probleme auftauchen, und dann sei ja auch noch Corona. 2022 wird die neue katholische Kita nicht eröffnet, ist sich Wolpert sicher. Mit Glück sei eine Inbetriebnahme zum August 2023 möglich.

Inge Jacobshagen

Die katholische Kirche stellt das Grundstück zur Verfügung und übernimmt die Trägerschaft der neuen Einrichtung. Den Bau selbst finanziert die Stadt Wedel. Als die Pläne vor rund eineinhalb Jahren im Wedeler Rat vorgestellt und beschlossen wurden, gingen Politik und Verwaltung noch von einem geschätzten Investitionsvolumen von rund 3,5 Millionen Euro aus. Wie hoch die Kosten mittlerweile geklettert sein mögen? „Uns liegt noch keine veränderte Kostenschätzung vor“, sagt Fachdienstleiter Burkhard Springer dazu auf Nachfrage. Für eine eigene Einschätzung fehle der Stadt zurzeit noch eine Rückmeldung der katholischen Kirche.

Zum Thema: Neun Jahre ohne neue Kita: Diese Projekt sind jetzt in Wedel geplant

Im laufenden Etat ist das Projekt derzeit mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 2 Millionen Euro verbucht. Allerdings kann auf das Geld aktuell gar nicht zugegriffen werden. Der Haushalt mit einem Defizit von rund 10 Millionen Euro liegt zurzeit noch beim Kieler Innenministerium zur Genehmigung vor. Die Schwierigkeit: Weil in den vergangenen Jahren in Kiel die Erfüllungsquote stets als zu niedrig angesehen wurde, hatte es von dort regelmäßig Auflagen gegeben, bei den Investitionen drastisch zu kürzen. Ob das auch in diesem Jahr der Fall ist, ist noch nicht entschieden.