Thema am Frauentag : Selbstverteidigung beginnt im Kopf - Kursus in Heidgraben für Mädchen und Frauen

Jiu-Jitsu-Sparte des Heidgrabener Sportvereins lädt für den 8. März in die Turnhalle ein.

von Michaela Eschke

20. Februar 2020, 12:00 Uhr

Tornesch | Sich im Ernstfall verteidigen zu können, lernen Frauen im Workshop des Heidgrabener Sportvereins. Anlass dieser Aktion der Jiu-Jitsu-Sparte ist der Weltfrauentag am 8. März.

Verteidigung fängt im Kopf an Gaby Hollender, Jiu-Jitsu-Trainerin

Ziel des Workshops ist es, Selbstverteidigungstechniken zu vermitteln, die leicht erlernbar und anwendbar sind. Zunächst wird es darum gehen, klare Ansagen zu machen und die eigene Linie dann zu verteidigen. „Stopp heißt stopp!“, stellt Hollender klar. Mut haben, auf sich selbst vertrauen und sich selbst behaupten, das sind die Grundlagen der Selbstverteidigung.

Trainiert werden Griffe, die jeder sofort erlernen kann.

Handtasche als Abwehrwaffe

Auch mit Gegenständen, die fast jede Frau dabeihat, lässt sich eine Abwehr erzielen, zum Beispiel mittels einer Handtasche. Der Präventions-Workshop richtet sich an alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren bis ins Seniorenalter.

Mit der Aktion ist der Heidgrabener SV einem Aufruf des schleswig-holsteinischen Ju-Jutsu-Verbands gefolgt. Im ganzen Land wird es an diesem Tag ähnliche Angebote geben, um potentieller Gewalt gegen Frauen entgegenzutreten.

Anmeldung erbeten

Für die Teilnahme wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt die Trainerin unter Telefon (01 75) 4 32 86 90 oder unter gabyhollender@live.com bis zum 5. März entgegen. Der Workshop wird in der Sporthalle Heidgraben ausgerichtet, direkt am Weltfrauentag am 8. März von 12 bis 15 Uhr.