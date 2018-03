Seine Majestät wird abberufen

Dreitägiges Spektakel bei den Schützen

08. März 2018, 16:05 Uhr

Es gibt noch Karten für die Proklamationsfeier (Höhepunkt des Schützenfests) der Grünen Schützen am kommenden Sonnabend, 10. März. Die Tickets kosten fünf Euro und können in der Gaststätte Zur Erholung, Mühlenstraße 56, gekauft werden. Der Ball beginnt dort um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Für die tanzbare Musik sorgt DJ Andy.

Das letzte Wochenende von König Hans-Peter Hildebrandt und seinem Gefolge beginnt mit dem traditionellen Königsabschied für geladene Gäste, der am morgigen Freitag, 9. März, von 19.30 Uhr an, im Schützenhaus an der Kuhlenstraße 2 stattfindet. Der Tag der Proklamation beginnt für die Schützen um 18.30 Uhr mit dem Antreten am Buttermarkt. Es wird marschiert. Zunächst geht es über die Rathaus- und die Kirchenstraße bis zum Schützenhaus. Dort wird „Seine Majestät“ abgeholt und zur Proklamation geleitet. Nicht auf direktem Wege, sondern über Kreuz- und Marktstraße, entlang des Großen Wulfhagen bis zu Woolworth, dort zurück und weiter über die Straße Röpckes Mühle, Seminarstraße und Mühlenstraße bis zur Hausnummer 56. Begleitet wird der Umzug von den Spielleuten des Musikzugs „Rosenstadt Uetersen“.

Gesucht wird nicht nur eine neue Rotte, bestehend aus König und Rittern, sondern auch ein Jungschützen- und ein Volkskönig. Dem Tanzvergnügen bis hinein in die Morgenstunden folgt am Sonntag, 11. März, der Schützenfestausklang ab 11 Uhr im Schützenheim. Der Vereinsvorstand freut sich, wenn Hausbesitzer ihre Vorgärten entlang der Marschroute schmücken und über viele Bürger, die am Sonnabend an der Party bei Ratjen teilnehmen.