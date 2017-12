Seegestaltung: SPD legt sich fest

von Philipp Dickersbach

erstellt am 02.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Kein Berg sondern ein offener Bereich mit weiten Sichtachsen, Schilfbewuchs und Flachwasserzone. So stellt sich das Planungsbüro Zumholz & Partner den See und dessen Umfeld im Neubaugebiet Tornesch am See vor. Und mit diesem Konzept kann sich auch die SPD anfreunden und will die Planung nun vorantreiben. Für die Sitzung des Bauausschusses am Montag haben die Sozialdemokraten einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Als „diametral zueinander“ bezeichnet SPD-Fraktionschef Manfred Mörker die beiden Konzepte für die Seegestaltung. Denn während Zumholz & Partner ein offener Bereich mit langgezogenen Sichtachsen vorschwebt, setzen die Planer des Büros Wagner unter anderem auf einen Aussichtshügel nahe des Sees, der unter anderem mit dem Aushub errichtet werden soll − und im Winter als Rodelberg dienen könnte. Die Sozialdemokraten betonen jedoch, dass sie keine dunklen und nicht einsehbaren Bereiche im Seeumfeld möchten. Dafür sei ein künstlich angelegter Berg allerdings kontraproduktiv. „Dieser würde die Sichtachsen einengen und den Seebereich unnötig beschränken. Zudem sind die zu erwartenden Folgekosten eines künstlich angelegten Bergs bisher völlig unklar“, schreibt Mörker als Begründung für den SPD-Antrag. Dieser sieht entsprechend vor, die während der Bauausschusssitzung Anfang November vorgestellte Expertise des Büros Zumholz & Partner als Grundlage für die weitere Planung des Sees und dessen angrenzende Bebauung zu verwenden.



Kinderspielplatz und Trimm-Dich-Geräte





Die Tornescher Sozialdemokraten möchten zudem, dass im an die Schilfflächen angrenzenden Bereich ein Kinderspielplatz entsteht. Zusätzlich können sich die Genossen den Bau von Trimm-Dich-Geräten vorstellen. Was die Verkehrsführung an der Straße Ohlenhoff betrifft, favorisieren Mörker und seine Fraktionskollegen einen sogenannten Shared Space-Bereich. Gemeint ist damit ein Raum, der von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern gleichberechtigt genutzt werden kann. „Charakteristisch ist dabei das Fehlen von Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahrbahnmarkierungen“, heißt es in dem SPD-Antrag. Möglich sei die Einrichtung von Shared Space, da die prognostizierte Verkehrsbelastung in dem Bereich mit 1600 Kraftfahrzeugen pro Tag laut SPD deutlich unter der vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft empfohlenen Grenze von maximal 8000 Kraftfahrzeugen liege.

Die CDU hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, keine Pkw und Lkw mehr über den Ohlenhoff fahren zu lassen und den Verkehr stattdessen hinter der Wohnbebauung entlang in Richtung Baumschulenweg zu führen (wir berichteten). Auch der Antrag der Christdemokraten steht auf der Tagesordnung der Bauausschussitzung, die am Montag um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses an der Wittstocker Straße beginnt. Die Sozialdemokraten verfügen in dem Gremium über die Stimmenmehrheit.