See als Ort der Begegnung

Wie der CDU-Entwurf zur Planung des Sees im Neubaugebiet „Tornesch am See“ bei den Einwohnern ankommt, das erprobten die Christdemokraten bei einem öffentlichen Diskussionsabend, an dem etwa 40 Anwohner, Interessierte und Parteifreunde teilnahmen. Dabei sprach sich die Mehrheit für eine Planung mit grünem, parkähnlichem Charakter aus, zudem wurde Unmut über die bestehenden Verkehrsverhältnisse laut.

„Tornesch am See wird unser Stadtbild nachhaltig verändern, wir möchten daher bei der Gestaltung Ihre Anregungen berücksichtigen“, sagte Daniel Kölbl, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, zur Begrüßung der Gäste. Fraktionschef Christopher Radon erläuterte anhand von Planskizzen zunächst den Sachstand: Bei den bisherigen Planungen sei kein Umrunden des zukünftigen Sees vorgesehen, da die Bebauung dann teils direkt ans Wasser reiche. Außerdem führe eine Straße direkt über den Platz zwischen Gastronomie und See.

Radon stellte zwei Alternativentwürfe vor, die auf den Ideen von Henry Stümer (CDU), Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses, beruhen. In beiden Varianten können Spaziergänger den See komplett umrunden, und die Gastronomie verfügt über einen großzügigen Vorplatz, der bis zum Wasser reicht. „Tornesch hat derzeit kein Zentrum, hier haben wir die Möglichkeit, einen Treffpunkt zu schaffen“, erläuterte Radon. Diese Pläne hatte die CDU bereits während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt (wir berichteten), in der nächsten Sitzung am 4. Dezember wird erneut darüber beraten.

Auch aus dem Publikum gab es verschiedene Wortmeldungen, dass der See als Naherholungsfläche für alle dienen müsse. „Wir haben auf Grünflächen verzichtet für dieses Neubaugebiet, der See muss für jeden erreichbar und für alle da sein“, sagte eine Anwohnerin. Dass die Wege rundherum begehbar sein müssen, war auch den Diskussionsteilnehmern wichtig. Einige Stimmen forderten besondere Angebote für Familien, wie Rodelhügel oder Schlittschuhlaufen, und auch solche für alle Generationen. Dass die Begegnungsfläche vor der Gastronomie nach dem bisherigen Planungsstand befahrbar sein soll, löste Kopfschütteln aus. „Ein Restaurant mit schöner Lage, direkt am Wasser und vielleicht mit Terrasse“, so eine Teilnehmerin, erscheine attraktiver.

Großen Gesprächsbedarf hatten die Gäste bezüglich der Verkehrsplanung. „Der Lindenweg und der Baumschulenweg sind schon jetzt total überlastet“, klagte eine Anwohnerin, gemeint waren sowohl erhöhter Verkehr, auch mit Lastwagen, sowie die Parksituation. Ein Ausweichen auf die Umgehungsstraße sei teils gar nicht möglich, denn die Zuwegung zum Kuhlenweg sei mit einem Poller versperrt. Diverse Stimmen wurden laut, die eine Verkehrsberuhigung der betroffenen Wohngebiete forderten − und entsprechende Ausweichmöglichkeiten auf die Hauptverkehrsstraßen sollten auch bei der Planung des Seegebiets berücksichtigt werden. Auch die CDU-Politiker sprachen sich für einen umgeleiteten Verkehr um „Tornesch am See“ aus, ein entsprechender Änderungsantrag sei bereits gestellt.

„Wir nehmen die vielen Gedanken und Ideen auf und werden diese in die weiteren Planungen einfließen lassen. Damit soll dem zukünftigen Tornesch eine Struktur gegeben werden, mit dem sich weitestgehend alle Tornescher identifizieren können“, sagte Radon im Anschluss.