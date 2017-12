SchulArt 3 - Qualität und Kreativität

vergrößern 1 von 5 1 von 5









19.Dez.2017 | 16:05 Uhr

SchulArt 3, so heißt die Ausstellung, die heute Abend um 18 Uhr in der Museumsscheune von Langes Tannen mit einer Vernissage eröffnet wird. Noch bis zum 11. Februar zu sehen sind Kunstwerke von Schülern des Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG). Begrüßende und in die Ausstellung einführende Worte werden Bürgervorsteher Adolf Bergmann, Museumsleiterin Ute Hams, LMG-Schulleiter Alexej Stroh und Kunsterzieherin Doris Lindenberg sprechen. Den musikalischen Rahmen setzt Blockflötist Tilman Clasen.

„Bilder − Plastiken − Modelle“, so ist die Ausstellung überschrieben, die Arbeiten aus dem Kunstunterricht der Jahrgangsstufen fünf bis zwölf des LMG zeigt. Die Uetersener Oberschule ist zum dritten Mal zu Gast im Museum der Stadt Uetersen. Seit 2011 präsentiert die Fachschaft Kunst gemeinsam mit der Schülerschaft die besten Arbeiten der einzelnen Jahrgänge. Die beiden SchulArt-Ausstellungen 2011/12 und 2014/15 waren große Erfolge, daher bestand kein Zweifel, dass dieses gemeinsame Projekt fortgesetzt wird. Die mehr als 100 jetzt zu sehenden Arbeiten sind Ausdruck dieser inzwischen sehr eingespielten Kooperation.



Ausstellung überzeugt in vielerlei Hinsicht





„Es ist wieder eine Ausstellung entstanden, die durch enorme Vielfalt an Themen und Techniken sowie Qualität und Kreativität beeindruckt“, schwärmt die Museumsleiterin. Von Zeichnungen, Studien, Fotografien, Collagen und Buchbindearbeiten über Keramiken, Plastiken, Marionetten bis zu Architektur-Modellen und phantasievollen Modeschöpfungen sowie Möbelentwürfen, hergestellt im Upcycling-Verfahren (künstlerische Verwertung von Abfallprodukten) ist ein sehr breitgefächertes, gestalterisches Spektrum vertreten. Harms: „Auch wenn alle Exponate Aufgabenstellungen des Unterrichts entspringen, wird ein bemerkenswertes Können der Schüler sichtbar, sowohl in der technischen Ausführung als auch in der Umsetzung inhaltlicher Problemstellungen mit künstlerischen Ausdrucksmitteln.“

Federführend von Schulseite begleitet haben die Ausstellung die beiden Kunsterzieherinnen Doris Lindenberg und Doris Langhoff. Harms dankt aber auch den drei weiteren Kunsterziehern am Uetersener Gymnasium für ihr geleistetes Engagement. Für heute Abend wünscht sich die Museumsleiterin eine bis auf den letzten Platz gefüllte Scheune.