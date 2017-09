Schützen ziehen durch Tornesch

vergrößern 1 von 2 Foto: Eschke (2) 1 von 2

Beim 63. Königsfrühstück des Tornescher Schützenvereins von 1954 wurden die Pokalsieger bekanntgegeben und langjährige Mitglieder geehrt. Gleich zweimal zogen die Schützen, angeführt vom Spielmannszug des TuS Esingen, durch Tornesch, am Nachmittag legten sie am Ehrenmal auf dem Friedhof einen Kranz nieder.

Zur Musik des Spielmannszugs eskortierten die Schützen ihren König Klaus II. vom Haus des Vorsitzenden am Riesenweg zum Königsfrühstück im Vereinsheim. Hier wurden die auswärtigen Gäste begrüßt, darunter Abordnungen befreundeter Schützenvereine, das Ehrenmitglied im Deutschen Schützenbund, Gerhard Quast, Bürgermeister Roland Krügel, Bürgervorsteher Peter Daniel, der Bundestagsabgeordnete Ernst-Dieter Rossmann (SPD) und das künftige Mitglied des Bundestages, Michael von Abercron (CDU). Damit die Tornescher Schützen am Wahlsonntag ihr ganztägiges Schützenfest begehen konnten, hatten sie im Vorfeld von der Briefwahl Gebrauch gemacht.

Nach dem gemeinsamen Frühstück verlieh Kreisvorsitzender Jens Büchner langjährigen Vereinsmitgliedern Urkunden und Ehrennadeln. Ehrenvorsitzender Erich Eggers, 60 Jahre lang Mitglied nicht nur im Verein, sondern auch im Norddeutschen und im Deutschen Schützenverein, erhielt Standing Ovations. Ebenfalls 60 Jahre lang Schütze, 30 Jahre davon in Tornesch, ist Gerd Bertschus. Für ihre langjährige Vorstandsarbeit bekam Ursula Rohwer die Verdienstnadel in Silber. Reinhard Hausschild, Produktionsleiter der Altonaer Wellenpappenfabrik, überreichte den Wellpappenpokal. Diesen ältesten Pokalwettbewerb im Schützenverein gewann Jens Kaminski, mit einem Vorsprung von 1,2 Ringen. „Die Besonderheit liegt darin, dass mit dem Luftgewehr und mit dem Kleinkalibergewehr auf insgesamt drei Distanzen geschossen wird“, erläuterte Kaminski. Den Pantherpokal in Form eines schleichenden Panthers holte Günter Brockmann. Die amtierende Königsrotte, bestehend aus König Klaus Steenfatt, Ritterin Vera Jedtberg-Henning, der Zweiten Ritterin Barbara Schöttler und Prinzessin Maria Andrikevitsch, erhielt von Hausschild das gestiftete Königsbesteck.



Bürgermeister lobt Entwicklung des Vereins

Den Schützenfestpokal gewann der Ehrenvorsitzende Erich Eggers, der Zweitplatzierte Günter Brockmann lag zwei Punkte vor den beiden Dritten, Rainer Schlue und Günter Henning. Pokal und Urkunden überreichte Bürgermeister Roland Krügel. Vereinsvorsitzender Udo Schöttler bedankte sich bei Krügel, der beim nächsten Königsfrühstück nicht mehr im Amt sein wird, mit einem Blumenstrauß. Der Bürgermeister lobte die Entwicklung im Verein, der sich mit Angeboten wie Bogenschießen und Biathlon verjüngen könne. Schöttler dankte Sabine Kählert vom Amt für soziale Dienste für ihre Unterstützung beim Stellen von Anträgen.

Denn für die Umstellung auf elektronische Schießscheiben erhielt der Verein Zuschüsse der Stadt. Statt eines Pappstreifens wird es an zwölf Luftgewehr-Ständen künftig eine elektronische Auswertanlage geben, die Ergebnisse werden gleich am Bildschirm angezeigt. Pünktlich zur Vereinsmeisterschaft Ende Oktober sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

Das Pokalschießen der Betriebe und Vereine konnte die Firma Naval Spares für sich entscheiden. Den zweiten Platz belegte die Firma RuMaTec, den dritten der Motorradclub Bilsbek. Der pensionierte Zimmermeister Johann-Otto Plump überreichte den Tornescher Schützen eine selbst gefertigte Sitzbank für die Raucherecke.

Im Anschluss an das Frühstück schossen die Schützen ihren neuen König samt Rittern und Jugendmajestät aus. „Wir schießen auf eine verdeckte Schreibe, auf der vorher ein Punkt festgelegt ist. Wer am dichtesten dran ist, wird König, es ist also ein Glücksschuss“, erklärt Pressewart Jens Kaminski. Die Proklamation der neuen Rotte erfolgt auf dem Königsball am 14. Oktober in der Gaststätte „Zur Erholung“ in Uetersen. „Der Ball ist öffentlich, Eintrittskarten sind für sechs Euro an der Abendkasse erhältlich“, so Vereinsvorsitzender Schöttler.

Am Nachmittag zogen die Schützen erneut mit der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs TuS Esingen durch Tornesch, diesmal ging es zum Neuen Friedhof. Am Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege legten sie einen Kranz nieder. Zurück im Vereinsheim, nagelte der scheidende König Klaus II. sein Königsschild an die Wand. Klaus Steenfatt, ein pensionierter Schornsteinfeger, hat sich am Wahlspruch seiner Zunft orientiert: „Einer für alle, alle für einen“. Das geschnitzte Holzschild zeigt daher die Darstellung eines Ritters.