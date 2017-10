Schrotmühle und Trecker in Aktion

vergrößern 1 von 3 Foto: SVK (3) 1 von 3





Besucher aus der ganzen Region feierten gestern bei bestem Herbstwetter auf dem Gelände des volkskundlichen Museums am Mölln-Hof mit den Mitgliedern der Kulturgemeinschaft das traditionelle Erntefest. Organisiert hatten das Fest federführend Holger Pott, Leiter des Arbeitskreises volkskundliche Sammlung, und Marita Olbrisch. Sie und weitere 25 Ehrenamtliche aus dem Arbeitskreis und der Kulturgemeinschaft trugen an Ständen und bei der Betreuung von Aktionen rund um das historische Handwerk zum Gelingen des Fests und dem letzten Öffnungstag des Museums in der Saison 2017 bei.

So konnten die Gäste zwischen herbstlichen Dekorationen gemütlich Kaffee trinken und selbst gebackenen Kuchen genießen, sich am Stand von Roland Würstchen mit Suppe stärken, an einem Imkerstand Honig und Kerzen kaufen, sich die große Treckerausstellung auf der Museumswiese ansehen, eine restaurierte und von einem Allgaier-Traktor angetriebene Säge in Aktion erleben und auch verfolgen, wie eine ebenfalls von Arbeitskreismitgliedern restaurierte Schrotmühle funktioniert.

Besonders Kinder fanden das Mahlen von Weizenkörnern in einer Handmühle spannend. Wer wollte, konnte Weizenmehl in einer kleinen Tüte samt Rezept zum Backen eines Brots mitnehmen. Auch die mobile Schmiede, an der Arbeitskreismitglied Udo Pieper Einblick in das Schmiedehandwerk gab, war stets umringt.Im Museum mit seinen vielfältigen Ausstellungsbereichen demonstrierte Heinz Pump die Handhabung historischer Hobel.

Kinder fanden viel Kurzweil beim Ponyreiten und bei den Treckerfahrten über die Museumswiese auf dem „fliegenden Teppich“. Auch das Glücksrad-Drehen und der Tastparcours machten den Kindern Spaß. „Das ist ein tolles Fest“, so Frank Siebert aus Hannover. Er hatte aus der Zeitung von dem Erntefest in Tornesch erfahren und verband mit seiner Familie einen Besuch in Horst mit einem Ausflug auf dem Tornescher Mölln-Hof. Zahlreiche Geschäftsleute hatten mit Spenden und Preisen für Kinder das Erntefest unterstützt.