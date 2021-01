Mit der Ape verunglückt : Schon wieder ein Verkehrsunfall in Moorrege

Plötzliche Erkrankung des Dreiradfahrers führte zum Crash. Ape fuhr ungebremst auf ein stehendes Auto auf. Feuerwehr eilte zur Hilfe.

Moorrege | Schon wieder ein Verkehrsunfall in Moorrege (Kreis Pinneberg). Am Donnerstag (28. Januar) gegen 6.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Elmshorn ein Verkehrsunfall auf der Moorreger Chaussee gemeldet. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch Uetersener Pol...

