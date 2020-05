Polizei sucht Zeugen : Schon wieder: Bewaffneter überfällt Tankstelle in Uetersen

Dieses Mal schlug der Täter an der Jahnstraße zu. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete er Bargeld.

18. Mai 2020, 13:00 Uhr

Uetersen | Abermals ist im Uetersener Stadtgebiet eine Tankstelle überfallen worden. Erst am Mittwoch, 29. April, hat es in der Rosenstadt einen Überfall auf eine Tankstelle gegeben, wobei ein Messer zum Einsatz kam. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, ist am Freitag, 15. Mai, abermals eine Tankstelle Ziel einer Raubtat geworden. Auch diesmal hatte sich der Täter mit einem Messer bewaffnet.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem eine sofort eingeleitete Fahndung mit 15 Streifenwagen ergebnislos verlaufen war.

Täter erbeutet Bargeld und flüchtet

Am 28. April war die Tankstelle an der Reuterstraße überfallen worden, dieses Mal traf es die Tankstelle an der Jahnstraße. Wie die Polizei mitteilt, betragt der Täter kurz vor 22 Uhr den Verkaufsraum. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm das Bargeld in noch unbekannter Höhe ausgehändigt worden war, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Während der Tat stand eine weitere Person offenbar vor der Tankstelle Schmiere und flüchtete ebenfalls im Anschluss.

Kriminalpolizei sucht Hinweisgeber

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und Hinweisgebern. Der Täter mit dem Messer wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Jacke, dunkelgrauem Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose, schwarzen Sportschuhen sowie einem weißen Mundschutz bekleidet. Der Mann, der offenbar vor der Tankstelle Schmiere stand, war etwa 25 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen sowie weißen Sportschuhen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegen.

