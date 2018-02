Schnee und Eis: Wer muss ran?

In Tornesch regelt eine Satzung die Reinigung / Streu- und Räumpflicht richtet sich nach den Eigentumsverhältnissen

13. Februar 2018, 16:10 Uhr

Weiße Flocken fallen vom Himmel, im Schnee zeichnen sich die Fußspuren der Menschen ab, Kinder jubeln und Autofahrer fluchen. Gestern war es wieder so weit: Der Winter gab ein Gastspiel ab. Bei Schneefall, Glätte und Eis setzt die Pflicht zum Winterdienst ein. Doch wer ist wo zuständig? Unsere Zeitung hat für Sie die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Zuständig ist in Tornesch der Bauhof. „Die Stadt ist in verkehrswichtigen Bereichen mit Gefahrenpotenzial zum Winterdienst verpflichtet“, berichtet Marion Grün, Leiterin des Bau- und Planungsamts. Zur Verfügung stehen ein Fuhrpark mit sechs Streufahrzeugen sowie 14 Bauhofbedienstete in Bereitschaft. Der städtische Winterdienst ist in drei Stufen eingeteilt: Zuerst werden „innerorts verkehrswichtige Straßen, Bahntunnel und Brücken“ geräumt, dann „innerorts Sammelstraßen, Kreuzungen, Übergänge, Fußwege und Schulhöfe“ und − wenn Zeit und Personal es erlauben − in einem dritten Schritt „eigene Grundstücke, Nebenstraßen und der Fuß- und Radweg links entlang der L 110 vom Kreisel bis zur Autobahn“. Grün verweist darauf, dass jeder Bürger bei Schnee und Eis verpflichtet ist, auf Wegen besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein. „Soweit die Witterungsbedingungen und die Einsatzbelastung es erlauben, verrichtet die Stadt bereits in erheblich mehr Straßen den Winterdienst, als die Rechtslage es erfordert“, so die Amtsleiterin. „Alle Wege vollständig schnee- und eisfrei zu halten, ist allerdings nicht durchführbar.“

Die Stadt ist jedoch nicht für die Räumung alle Straßen, Wege und Plätze zuständig. „Das hängt immer von der Eigentumslage ab“, erklärt Grün. So obliegt der Winterdienst auf Kreisstraßen dem Kreis und auf Landesstraßen dem Land. Für das Streuen und Räumen beispielsweise der L 107 Richtung Prisdorf ist daher das Land der korrekte Ansprechpartner. Bei Bahnübergängen, Bahnsteigen und auf dem Bahngelände ist die Deutsche Bahn in der Pflicht. Der Parkplatz zwischen Edeka und dem Tornescher Hof gehört einem Privatunternehmen, dem daher die Reinigungspflicht obliegt. Gleiches gilt für die Parkplätze weiterer Supermärkte.



Um die Räumung der Geh- und Radwege müssen sich die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke kümmern. Das hat die Stadt in ihrer Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Wege „sind in einer für den Verkehr erforderlichen Breite von circa einem Meter von Schnee freizuhalten und bei Glätte zu streuen“, heißt es. Zum Streuen sollen abstumpfende Stoffe wie Sand, Splitt oder Granulat verwendet werden. Das Einsetzen von Streusalz ist nur bei extremen Wetterlagen wie Eisregen zulässig. Auch die Uhrzeiten, innerhalb derer der Winterdienst erfolgen muss, sind in der Satzung genau festgelegt (siehe Info-Kasten). „Wenn sich ein Eigentümer im Urlaub befindet oder anderweitig abwesend ist, muss er sich darum kümmern, dass ein Dritter die Schneeräum- und Streupflicht für ihn erledigt. Eigentum verpflichtet nun mal“, informiert Julia Trabe, Mitarbeiterin des Ordnungsamts. Allerdings dürfen Eigentümer diese Pflichten per Mietvertrag ihren Mietern auferlegen.

Hat ein Bürger den Winterdienst nicht erledigt, wird er schon mal vom Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamts auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Die eine oder andere Beschimpfung hat er dabei schon erduldet. „Die meisten jedoch sind sehr einsichtig“, berichtet Wolfgang Stachowski.

Egal ob Besitzer eines Grundstücks mit Einfamilienhaus oder Gewerbe, Stadt, Kreis, Land, oder Deutsche Bahn − wurde nicht geschippt und gestreut und kommt es zu einem Unfall, kann das Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen nach sich ziehen. Gegen die Stadt Tornesch hat laut Verwaltung bisher nur eine Person Ansprüche nach einem Sturz geltend gemacht. Das ist allerdings schon länger her − wie es ausgegangen ist, ist im Rathaus heute nicht mehr bekannt.