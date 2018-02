Rekord: 173 Einsätze

Hauptversammlung der Tornescher Feuerwehr / Sönke Brandt neuer Wehrführer in Ahrenlohe

von Sylvia Kaufmann

12. Februar 2018, 16:05 Uhr

In ihren Grußworten auf der gemeinsamen Jahresversammlung der Tornescher Feuerwehren Esingen und Ahrenlohe brachten Bürgermeister Roland Krügel, Bürgervorsteher Peter Daniel und der Leiter der Polizeistation Uetersen-Tornesch, Hans-Otto Crantz, ihre Wertschätzung und ihren Dank für die von den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften geleistete Arbeit zum Ausdruck. Gemeinsam bewältigten die 114 Aktiven der Standorte Ost (Ahrenlohe) und West (Esingen) als Feuerwehr Tornesch im vergangenen Jahr 173 Einsätze. So viele Alarmierungen hatte es noch nie zuvor in einem Jahr gegeben.

Die Wehr löschte in Tornesch 37 Brände und leisteten 87-mal technische Hilfe. Darunter waren 53 Einsätze zur Beseitigung von Wetterschäden. Auch zu sieben Notfalleinsätzen vor Ort, vier Einsätzen zur Polizei-Amtshilfe und 26 Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen rückte die Wehr aus. 15-mal leisteten die Feuerwehrkräfte überörtliche Lösch- und technische Hilfen. So waren sie zehn Stunden bei einem Großfeuer in Schenefeld und sieben Stunden in Wedel im Einsatz.

Der stellvertretende Gemeindewehrführer Rüdiger Jurkat hatte einen 45-seitigen Jahresbericht mit statistischen Angaben zu Einsätzen, Dienststunden, Ausbildungsthemen, Berichten der Fachwarte, Arbeitsgruppen und der Jugendfeuerwehr sowie zu Aktivitäten der Kameradschaftspflege zusammengestellt. Gemeindewehrführer Dirk Lolies, der die zweite gemeinsame Hauptversammlung der Tornescher Wehren leitete, machte deutlich, dass sich die gemeinsame Alarmierung und die einheitliche Ausbildung der Einsatzkräfte beider Ortswehren gut bewährt haben. „In diesem Jahr müssen wir den Einsatzleitwagen noch besser nutzen und die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs vorbereiten“, sagte er.

Gemeinsam mit dem Wehrführer der Ortswehr Esingen, Marcus Rohwedder, dankte Lolies auch als Wehrführer der Ahrenloher Ortswehr für die Unterstützung von Politik, Verwaltung und Sponsoren bei der Ausstattung der Feuerwehr. Einstimmig nahmen die anwesenden Feuerwehrkräfte die Kassenberichte der beiden Ortswehren und der Gemeindewehr an und beschlossen ebenso einstimmig die jeweiligen Einnahme- und Ausgabepläne für 2018.

Grüße und Dank vom Feuerwehrkreisverband richtete Christoph Fehrs aus. Er lobte, dass Tornescher Feuerwehrkräfte im vergangenen Jahr 18 verschiedene Weiterbildungslehrgänge besucht haben. Auch der stellvertretende Wehrführer der befreundeten Feuerwehr Groß Stieten, Michael Schröder , überbrachte Grüße.

Bürgermeister Krügel, der das letzte Mal in seinem Bürgermeisteramt an einer Feuerwehrversammlung teilgenommen hat und gerade von einer Dienstreise aus der Partnerstadt Jammerbugt zurückgekehrt war, überreichte an die Wehrführung einen dänischen Feuerwehrhelm als Geschenk der Jammerbugter Feuerwehrkameraden. „Wir sind froh über unsere starke Feuerwehr in Tornesch. Die Stadt hat alles getan, sie vernünftig auszustatten. Ich hoffe, dass das so bleibt“, sagte Krügel.

Durch die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern am Versammlungsabend gehören der Tornescher Wehr nun 118 Aktive, darunter 48 am Standort Ahrenlohe und 70 am Standort Esingen, an. Zahlreiche Feuerwehrkameraden wurden auf der Hauptversammlung befördert und geehrt.