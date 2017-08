Realisierung eines Traums anstoßen

vergrößern 1 von 1 Foto: Plückhahn 1 von 1

Im Hof der Gräfin-Ilse-von-Bredow-Scheune im Adeligen Kloster Uetersen steht ein uralter Lindenbaum. Eine um ihn herum gezimmerte Bank, auf der man bei einer Wanderung durch den Klosterpark ausruhen oder in der Pause eines Konzerts zu interessanten Gesprächen Platz nehmen kann, würde den Ort enorm bereichern, dachte sich Elsa Plath, zweite Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde des Klosters Uetersen. Gemeinsam mit Heike Mühlhausen-Sell und Wolfgang Anton hat sie ein Benefiz-Stundenkonzert initiiert, um mit den Einnahmen zur Realisierung einer solchen Bank beizutragen.

Für Sonntag, 13. August, um 18 Uhr laden die drei zu „Fröhlicher Sommermusik zur Abendzeit“ in den Saal des einstigen Priörinnenhauses ein, der heute zum Restaurant „Klosterküche“ gehört. Auf dem Programm stehen Stücke aus der Barockzeit, überwiegend aus der Feder des Hamburger Kirchenmusikdirektors Georg Philipp Telemann, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt. Auch wird etwas von Johann Sebastian Bach zu hören sein, mit dem Telemann gut bekannt und der Patenonkel von Bachs zweitältestem Sohn war.

Zwischen den einzelnen Stücken führen die Musiker in das Leben Telemanns ein und geben in zeitgenössischen Berichten zum Besten, wie sich die Hamburger zu seiner Zeit in und außer Haus betrugen. Telemann biete eine Fülle von Noten in jeder Zusammensetzung, freut sich Elsa Plath auf das Konzert, bei dem sie selbst Sopran- und Altblockflöte spielt. Mit ihrer Idee begeisterte sie sofort die Cellistin Heike Mühlhausen-Sell aus Tornesch. Der dritte im Bunde ist Wolfgang Anton aus Heist, mit dem Elsa Plath eine langjährige Freundschaft pflegt.

Wolfgang Anton spielt auf seiner Viola d’Amore. „Ein tolles Instrument“, schwärmt der frühere Bratschist der Hamburger Philharmonie. Ihren einzigartigen Klang bekommt sie durch die sieben Spiel- und sieben Resonanzsaiten, die einen kleinen Nachhall bewirken. Der riesige Umfang von Cello bis Geige ist ein weiterer Umstand, weswegen der Heistmer sein über 100 Jahre altes Instrument gern spielt.

Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei. Spenden sind herzlich willkommen. Ein Kostenvoranschlag für die Bank liegt noch nicht vor. Sie soll solide gezimmert und wetterbeständig sein, unterschiedlich hohe Beine der einzelnen Segmente müssen das unebene Bodenniveau ausgleichen. Der Umfang des Stamms liegt bei fünf Metern, weiter unten beträgt er wegen der Wurzelausläufer rund acht Meter. Die Einnahmen aus dem Benefizkonzert werden die Kosten für die Bank nicht decken.

„Es muss ein Anfang gemacht werden. Wir wollen eine Anregung für andere schaffen, die mit anderen Veranstaltungen auch zur Realisierung der Bank beitragen. Denn erstmal muss ja Geld da sein, bevor man einen Auftrag erteilt“, so Plath.