Zeugen gesucht : Raubüberfall auf 17-Jährigen am Uetersener Klosterhof-Park

Vier junge Männer raubten dem Geschädigten das Smartphone und weitere Wertgegenstände.

von Caroline Hofmann

08. Juni 2020, 12:21 Uhr

Uetersen | In Uetersen ist am Sonntag (7. Juni) ein 17-Jähriger von mehreren Tätern ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Junge gemeinsam mit zwei Mädchen gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg hinter dem Klosterhof-Park in der Nähe des Burg-Kinos auf.

Während das Trio auf einer alten Trecker-Walze saß, tauchten zwei männliche Jugendliche auf, die den 17-Jährigen von der Walze zogen.

Zwei weitere Jugendliche kamen hinzu und durchsuchten die Sachen des jungen Mannes aus Tornesch. Lars Brockmann, Pressestelle Polizeidirektion Bad Segeberg

Demnach klauten die vier jungen Männer dem Geschädigten sein Smartphone und weitere Wertgegenstände. Danach ließen sie ihn laufen. Der 17-Jährige informierte anschließend von zu Hause aus die Polizei.

Wer hat etwas gesehen?

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden die Tatverdächtigen sowie Zeugen, die Hinweise zur Identität und Fluchtrichtung der Beschuldigten geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer (04101) 2020 zu erreichen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?