Polizei sucht Zeugen : Raub auf Tankstelle in Uetersen: Maskierte erbeuten Bargeld

Die Täter flohen, die Polizei bittet nun um Hinweise.

Klaus Plath

30. April 2020, 14:39 Uhr

Uetersen | Überfall auf eine Tankstelle an der Uetersener Reuterstraße: Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Männer am Mittwochabend (29. April) um exakt 22.42 Uhr die Tankstelle überfallen und unter Vorhalt eines Messers das in der Kasse liegende Bargeld geraubt. Sie flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Raubstraftat aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise den Überfall oder die Flucht der Täter beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.

