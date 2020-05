Neustart nach Corona-Pause : Pünktlich zu Pfingsten: Museum Langes Tannen in Uetersen öffnet wieder seine Türen

Ein umfangreiches Hygienekonzept wurde entwickelt. Die Ausstellung zur „Tartsch & Meyer-Sammlung“ wird verlängert.

Avatar_shz von Klaus Plath

28. Mai 2020, 11:12 Uhr

Uetersen | Nach wochenlanger, coronabedingter Schließung wird das Museum Langes Tannen an der Heidgrabener Straße in Uetersen am Sonnabend, 30. Mai, erstmals wieder seine Türen öffnen. In der Museumsscheune ist die Sonderausstellung „Mit Humor und Hintersinn“ der Prisdorferin Margret Lieser zu sehen.

Im Herrenhaus wird die vor 100 Jahren begründete und inzwischen nicht mehr auffindbare Sammlung der beiden Uetersener Hermann Tartsch und Emil Meyer mit einzelnen Exponaten gewürdigt. Zudem kann der Museumsbesucher dort in die bürgerliche Wohnkultur des 19. Jahrhunderts eintauchen. Zu den Öffnungszeiten des Museums werden auch die Türen vom Café Langes Mühle aufgesperrt sein.

Ausstellungen werden verlängert

Ursprünglich sollte die Ausstellung in der Museumsscheune am Sonntag, 24. Mai, abgebaut werden. Doch dann kam Corona, das kleine, fiese Virus, das sich innerhalb der Gesellschaft rasant ausbreitete, sodass es zum weitreichenden Lockdown kam. Von der Anordnung des Landes war auch das Uetersener Museum betroffen.

Jetzt also der Neuanfang, verbunden mit dem Hinweis von Museumsleiterin Ute Harms, dass die Ausstellung bis zum 23. August verlängert wird. Auch „Zu Besuch in Uetersen − Relikte der verkauften Tartsch & Meyer-Sammlung aus Uetersen“ wird bis zu diesem Datum zu sehen sein. Geöffnet ist das Museum mittwochs, sonnabends und sonntags von jeweils 14 bis 18 Uhr.

Kinder und Jugendliche genießen freien Eintritt

Das Museumsentgelt beträgt 2 Euro. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr genießen freien Eintritt. Die Jahreskarte kostet 10 Euro. Die Ausstellung von Margret Lieser kann barrierefrei, die Ausstellungen im Herrenhaus können nur über die Nutzung von Treppen besucht werden.

Wie die Museumsleiterin mitgeteilt hat, öffnet das Museum auch am Pfingstmontag, 1. Juni, ebenfalls von 14 bis 18 Uhr. Harms erläuterte gegenüber shz.de zudem das Hygiene- und Sicherheitskonzept, das jetzt im Museum gelten würde. So seien die geltenden Abstandsregeln einzuhalten, eingeführt worden sei eine Maskenpflicht.

WCs werden regelmäßig gereinigt

Die Toiletten auf dem Gelände werden regelmäßig gereinigt, Desinfektionsmittel für die Handhygiene stehe bereit, sagte Harms. Mit ihr freut sich Café-Betreiberin Manuela Brocks auf die Wiedereröffnung. Die Öffnungszeiten des Cafés orientieren sich an denen des Museums. Zusätzlich ist dort freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.