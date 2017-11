Einbrechern keine Chance mehr bieten : Polizeichef in Uetersen appelliert an die Bürger

von Klaus Plath

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Uetersen | Einbruch ist ein Verbrechenstatbestand geworden. Damit wandern Täter jetzt schneller hinter Schloss und Riegel. Polizeistationsleiter Hans Otto Crantz sagte das während eines Redaktionsbesuchs und Präventionsgesprächs zum Thema Sicherheit nicht ohne Grund: Erstens sei es in jüngster Zeit zu einigen Einbrüchen im Stadtgebiet gekommen, zum anderen wisse er, dass, wer einmal einen Einbrecher zu Hause gehabt habe, darüber oft nicht hinwegkomme. Es gebe Fälle, da habe erst ein Umzug zur Wiedererlangung des Seelenfriedens geführt. Der Gesetzgeber habe diesen emotionalen Aspekt bei der Gesetzesänderung offenbar berücksichtigt. Der Stationsleiter kündigte eine Präventionsaktion der Polizei im Dezember an.

Damit es jedoch gar nicht zu einem Einbruch komme, solle das Haus bei jedem Verlassen ganz bewusst gesichert werden. Insbesondere jetzt, in der dunklen Jahreszeit. Crantz, der vom Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Uwe Staack, begleitet wurde, informierte darüber, dass Einbrüche im Vorfeld unter Umständen verhindert werden können. Wer das Haus verlasse, vielleicht auch nur kurz, um Brötchen zu holen, solle Fenster und Türen verschließen. Er empfehle Licht und Bewegungsmelder an der Haustür. Licht verscheuche Menschen, die etwas Schlechtes planten. Auch der Bewuchs am Haus sollte regelmäßig überprüft werden. Einbrecher, so Crantz, liebten das Dickicht, um sich auch vom rückseitigen Gartenbereich aus, dem Objekt ihrer Begierde zu nähern. Bei längerer (urlaubsbedingter) Abwesenheit sollte der Kontakt zu den Nachbarn aufgenommen werden. Wenn diese aufpassten und im Zweifel die 110 wählten, könnten Straftaten verhindert, beziehungsweise durch die alarmierten Polizisten aufgeklärt werden. Die Polizei, so Crantz, sei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Der Polizeichef informierte darüber, dass am Mittwoch, 6. Dezember, mehrere Polizeibeamte das Stadtgebiet bestreifen würden. Ziel der Beamten sei es, Immobilieneigentümern oder auch Mietern mögliche Schwachstellen aufzuzeigen und auch weitergehend zu informieren, damit Einbrecher in Zukunft weniger Chancen haben.

Staack und der Polizeichef warnten während des Präventionsgesprächs einmal mehr davor, Telefonbetrügern auf den Leim zu gehen. Diese würden immer dreister. Insbesondere ältere Menschen seien das Ziel. So gelinge der Enkeltrick nach wie vor. Im Zweifel sollte immer die Polizei verständigt werden, diese komme gerne − und überprüfe die Situation und zwar stets kostenfrei für den Anrufenden.