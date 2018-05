Wohnungsdurchsuchung : Polizei findet vier Kilo Opium bei 26-jährigem Uetersener

In der Wohnung des Mannes wurden außerdem Cannabisblüten, Kokain, Ecstasy und LSD entdeckt.

von Kira Oster

02. Mai 2018, 16:06 Uhr

Uetersen | Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg haben am vergangenen Freitag die Wohnung eines 26-jährigen Mannes in Uetersen durchsucht. Zuvor waren Hinweise auf unerlaubten Drogenbesitz bei den Beamten eingegangen. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

In der Wohnung entdeckten die Polizisten verschiedene Betäubungsmittel, unter anderem wurden Cannabisblüten, Kokain, Ecstasy und LSD gefunden. Außergewöhnlich sei laut Polizei der Fund von fast vier Kilogramm Opium gewesen. Opium wird aus den Samenkapseln des Schlafmohns gewonnen und oral konsumiert oder geraucht. Außerdem ist Rohopium der Grundstoff zur Herstellung von Heroin.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Ihn erwartet nun ein Gerichtsverfahren wegen des Besitzes nicht geringer Mengen Betäubungsmittel.

