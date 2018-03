Politik will keinen Schnellschuss

Kreuzung zum Industriegebiet in Tornesch-Oha muss saniert werden − doch zunächst soll es ein Gesamtkonzept für den Bereich geben

von Philipp Dickersbach

10. März 2018, 16:05 Uhr

Der Straßenbelag auf der Kreuzung der Lise-Meitner-Allee mit der Ahrenloher Straße in Tornesch-Oha muss dringend saniert werden. So viel steht fest. Unklar sind jedoch Umfang und Zeitpunkt der Arbeiten. Einer möglichen Teilsanierung samt Erweiterung des Kreuzungsbereichs stimmten die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung nicht zu. Es soll zunächst ein Gesamtkonzept für den Bereich erstellt werden. Hintergrund ist, dass die Kreuzung in absehbarer Zeit wahrscheinlich komplett umgebaut werden muss, um eine Anbindung an die zu erwartende Ausweitung des Gewerbegebietes in den Bereich nordwestlich der Ahrenloher Straße zu schaffen.

Der Business-Park in Tornesch-Oha brummt. Deutlich schneller als geplant konnten Stadt Tornesch und Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP) die Flächen an Lise-Meitner-Allee und Asperhorner Weg in den vergangenen Jahren an den Mann bringen. Für die unweit von Fast-Food-Restaurant und Tankstelle gelegene Kreuzung bedeutet das jedoch eine enorme Belastung − verkehrlich und bautechnisch. Denn täglich fahren hier dutzende Lastwagen. Deutliche Beschädigungen an der bituminösen Fahrbahnbefestigung sind die Folge, wie Ralf Müller vom Ingenieurbüro „dänekamp und partner“ festgestellt hat.

Müller war Gast der Ausschusssitzung, erläuterte Sanierungs- und Umbaupläne für die Kreuzung und stellte sich den Fragen der Lokalpolitiker. Die wollten insbesondere eine Frage beantwortet haben: Ist es sinnvoll, die Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen? Müller sprach sich klar für eine zeitnahe Asphalterneuerung im Einmündungsbereich aus. In seiner vorab zur Verfügung gestellten Stellungnahme erinnerte der Ingenieur an die Verkehrssicherungspflicht, die der Stadt Tornesch obliegt. Komme die Stadt dieser Pflicht nicht nach, könne dies zu Schadenersatzansprüchen führen, so Müller.

Die Verbreiterung der Lise-Meitner-Allee ist eine weitere Maßnahme, die der Ingenieur als sinnvoll erachtet. Somit gäbe es an der Kreuzung mit der Ahrenloher Straße künftig zwei Spuren, eine für Abbieger in Richtung Ellerhoop, eine in Richtung Autobahn. „Denn dort staut es sich immer“, sagte Müller.

Probleme oder doppelte Arbeiten, die bei einem Umbau zu einer Vierfingerkreuzung entstehen würden, sah Müller nicht. Denn die Lage der Einmündung Lise-Meitner-Allee werde dabei nicht wesentlich geändert werden können, so der Ingenieur. Eine Verbreiterung der Ahrenloher Straße werde im Zuge eines möglichen neuen Gewerbegebiets auf jeden Fall kommen, so Müller. „Da bin ich mir ganz sicher.“



Ein Kreisverkehr ist keine Option





SPD-Vertreter Hans-Jürgen Jeschke fragte nach einem möglichen Kreisverkehr in dem Bereich. Doch ein solcher Bau würde einen zu großen Flächenverbrauch mit sich bringen, zudem sei er verkehrstechnisch nicht notwendig, sagte Bürgermeister Roland Krügel (CDU) − das hätten Voruntersuchungen gezeigt. Letztlich taten sich die Ausschussmitglieder schwer damit, die vorgestellten Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt zu beschließen. Stattdessen solle zunächst ein Gesamtkonzept für den Bereich erstellt werden, so der einhellige Tenor. Grund zur Eile besteht nicht, wie Müller betonte. Sollte die L110 − so wie derzeit geplant − noch in diesem Jahr saniert werden, müsse der Kreuzungsbereich hintenanstehen. „Und bis zum Halbjahr bekomme ich eh keine Firmen, wir haben also noch Planungszeit.“

Das Thema soll nun in der nächsten Bauausschusssitzung am 2. Mai erneut beraten werden.