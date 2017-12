Politik will Infos zu Schülerzahlen

vergrößern 1 von 2 Foto: Kaufmann 1 von 2

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 28.Dez.2017 | 13:53 Uhr

Der Ausbau des Dachgeschosses an der Johannes-Schwennesen-Schule ist vorerst vom Tisch. Denn einstimmig haben sich die Politiker im Bildungsausschuss dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung die in den nächsten sechs Jahren zu erwartenden Schülerzahlen an den beiden Tornescher Grundschulen ermittelt, bevor Entscheidungen für die Deckung des Schulraumbedarfs getroffen werden.

Etwa eine Million Euro hätte der Ausbau des Dachgeschosses der Schule laut erster Planungen gekostet. Damit wären jedoch keine neuen Klassenräume, sondern nur eine Umorganisation von Räumen innerhalb des Schulgebäudes und durch den Einbau eines Fahrstuhls eine barrierefreie Anbindung von Räumen erreicht worden. Mit dem Antrag der SPD-Fraktion, erst einmal zu klären, wie sich die Grundschülerzahlen in Tornesch in den nächsten Jahren entwickeln, haben die Bildungspolitiker die weiteren Planungen für den Dachausbau nun gestoppt. Denn für die Beantragung von Fördermitteln hätte ein politischer Beschluss für die Durchführung der Baumaßnahme vorliegen müssen.

„Berücksichtigt man die Entwicklung der Geburtenzahlen und die Tatsache, dass die Neubautätigkeit in Tornesch noch nicht abgeschlossen ist, dann ist innerhalb der nächsten Jahre mit einer erheblichen Zunahme an Schülerzahlen zu rechnen. Mit den geplanten Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen an den beiden Grundschulen können wir dann die Beschulung der Kinder nicht sicherstellen. Da greifen ein Dachbodenausbau an der einen und eine Fachtraktsanierung an der anderen Schule zu kurz“, machte Verena Fischer-Neumann (SPD, Foto) im Bildungsausschuss deutlich. Aktuell lernen an der Fritz-Reuter-Schule etwa 300, an der Johannes-Schwennesen-Schule 200 Kinder. In fünf bis sechs Jahren könnten es in Tornesch 300 bis 400 Kinder im Grundschulalter mehr sein, rechnete die SPD-Fraktionsvorsitzende anhand der Geburtenzahlen und der Situation in den Tornescher Kindergärten vor. „So eine Situation hatten wir in den 1990er Jahren schon einmal. Wir müssen darauf vorbereitet sein, die Kinder unterzubringen. Aus unserer Sicht ist es daher dringend notwendig, dass die Verwaltung darlegt, wie sich die Schülerzahlen innerhalb der nächsten sechs Jahre voraussichtlich entwickeln werden. Darauf aufbauend muss dann geklärt werden, ob der erhöhte Bedarf an Schulraum durch Anbau oder Neubau zu bedienen ist. Und wenn wir anbauen müssen an der Schwennesen-Schule, dann bauen wir nicht das Dach aus, sondern bauen richtig an“, betonte die Sozialdemokratin.

Die Entscheidung dafür werden die Kommunalpolitiker, die nach der Kommunalwahl 2018 in den Tornescher Gremien sitzen, zu treffen haben. „Bis zur Kommunalwahl muss die Verwaltung Zahlen zusammenstellen, denn die neuen Politiker müssen sich zügig damit befassen. Es wäre peinlich, wenn das, was im Kindergartenbereich passiert ist, sich im Grundschulbereich fortsetzt“, so Fischer-Neumann.

Sie habe ihr aus der Seele gesprochen, merkte Sabine Werner (FDP) an: „Auch wir haben große Sorge, dass die Grundschüler in fünf bis sechs Jahren nicht untergebracht werden können. Mit dem Dachausbau an der Schwennesen-Schule würde kein zusätzlicher Klassenraum geschaffen. Wir brauchen aber mit Sicherheit weitere Räume.“ Auch CDU-Politiker Daniel Kölbl forderte von der Verwaltung die Darlegung zu erwartender Schülerzahlen und damit verbunden eine Aufstellung von benötigten Klassen- und Betreuungsräumen an beiden Grundschulen.

Sabine Kählert, Leiterin des Amtes für soziale Dienste, verwies darauf, dass der Kreis von sinkenden Schülerzahlen ausgeht und Eltern freie Schulwahl haben. „Das macht für uns die Planung schwierig. Bei den Plätzen in den Kindergärten waren wir jedoch jahrelang auf dem richtigen Weg“, brachte die Amtsleiterin in Erinnerung.