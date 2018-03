Politik kippt umstrittene Prioritätenliste

Hauptausschuss votierte dabei einstimmig

17. März 2018, 15:05 Uhr

Der Straßenausbau kann für Grundstücksanlieger eine teure Angelegenheit werden, denn ein Großteil der Kosten muss von diesen über die Straßenbaubeiträge getragen werden. Nur 15 Prozent werden bei Anliegerstraßen aus öffentlicher Hand finanziert. Bisher wurden die Straßen, die als ausbaubedürftig eingestuft wurden, über eine Prioritätenliste ermittelt, doch wie diese Liste zustande gekommen ist und wie ihre Kriterien ausgewählt worden sind, konnte von den Politikern nicht nachvollzogen werden. Das weitere Verfahren war jetzt Bestandteil der Sitzung im Hauptausschuss, die von Andreas Stief (CDU, Foto) geleitet wurde.

Einige Straßen in der Stadt sind in einem schlechten Zustand. Dort muss gehandelt werden, doch das Thema Straßenausbau hat sich in vielen Gemeinden und Städten Schleswig-Holsteins zu einem echten Streitpunkt entwickelt. Erst kürzlich trat ein neues Gesetz in Kraft, welches es den Kommunen überlässt, ob ein Straßenausbaubeitrag erhoben wird oder die Grundstücksbesitzer von diesem befreit bleiben. Für finanziell belastete Städte und Gemeinden bleibt jedoch meistens keine Wahl, da der Haushalt nicht mehr Mittel für den Straßenbau bereithalten kann.

Für Zündstoff sorgte in Uetersen deshalb die Prioritätenliste, nach der die Straßen nach Dringlichkeit des Straßenausbaus gelistet werden. Der Eggerstedtsberg führt diese Liste an, und auf Nachfrage von Seiten der BfB-Fraktion konnte die Verwaltung nicht darlegen, wie diese Liste zustande gekommen ist. Die bestehende Prioritätenliste wurde daraufhin einstimmig gekippt. Der Weg ist nun frei für ein neues Verfahren zur Ermittlung von ausbaubedürftigen Straßen.

Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) regte an, dass das Anlegen eines Straßen-Katasters einen Lösungsweg darstellen könnte, doch aufgrund der verhältnismäßig hohen Kosten für ein solches Kataster sei ein solches zugleich auch fragwürdig. Auch Rolf Maßow (CDU-Fraktion) schloss sich dem Vorschlag an: „Es bleibt wichtig, zu prüfen, ob ein solches Straßen-Kataster langfristig sinnvoll ist.“ Als weitere Möglichkeit soll geprüft werden, ob das Erstellen einer neuen, fundierten Prioritätenliste als günstigeres Verfahren praktikabel ist.



Kein drahtloses Netz am Gymnasium





Als weitere Punkte standen unter anderem die Installation von Wlan im LMG sowie die Sicherung des Gebäudes auf der Tagesordnung. Auf die Ausschreibung, die seitens der Stadt für die Wlan-Anlage initiiert wurde, hat sich bislang kein Unternehmen gemeldet. Der Plan, eine derartige Installation bereits in den kommenden Ferien durchzuführen, ist somit hinfällig.

Des Weiteren werden dringend Mitarbeiter für den städtischen Kindergarten gesucht. Zwei Stellen für sozialpädagogische Assistenz mit 39 Wochenstunden sind nach wie vor vakant, Interessierte können sich bei der Stadt Uetersen melden, um weitere Informationen zu erhalten oder sich direkt zu bewerben.