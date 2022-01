Kreismodell befürwortet : Politik berät: Schulentwicklungsplan für Uetersen soll schnell kommen

Um die notwendigen Zahlen für die Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans möglichst zügig zu erhalten, möchten die Uetersener Bildungspolitiker an das Modell des Kreis Pinnebergs andocken.

Avatar_shz von Klaus Plath

17. Januar 2022, 17:48 Uhr

Um die notwendigen Zahlen für die Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans möglichst zügig zu erhalten, möchten die Uetersener Bildungspolitiker an das Modell des Kreis Pinnebergs andocken.

Gute Bildung ist ein teures aber zugleich wertvolles Gut. Schule und Schulentwicklung ist dabei ein kommunalpolitisches Dauerthema. Denn viele Städte und Gemeinden sind Träger von Schulen, also für diese verantwortlich. Die Stadt Uetersen ist für die Ausstattung aller Schulen im Stadtgebiet zuständig. Sie sorgt für den bedarfsgerechten Schulneubau und für den Unterhalt der Gebäude. Weiterhin obliegt ihr das Personalwesen (Betreuungskräfte, Schulsozialarbeit, Sekretariat, Hausmeisterwesen, Raumpfleger). Nicht zuletzt kümmert sich Uetersen um die notwendige Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln.

Kreismodell wird befürwortet

Um das alles verlässlich und nachhaltig steuern zu können, bedarf es einer entsprechenden Planung. Dafür sind erwartbare Zahlen wichtig. Das Stimmungsbild einer online durchgeführten Informationsveranstaltung, an der ein Großteil der Uetersener Bildungspolitiker teilgenommen hatte, ergab, dass man sich einen Schulentwicklungsplan in Kooperation mit dem Kreis Pinneberg wünsche. Und das aus Kosten- und Zeitgründen.

Grundsätzlich ist es nämlich so, dass auch der Kreis Pinneberg regelmäßig Schulentwicklungspläne erstellt und diese fortschreibt. So sei es möglich, informierte Rathausmitarbeiter André Nowinski, an den Kreisplan anzudocken und so Synergieeffekte zu nutzen.

Kosten sind überschaubar

Der Dienstleister, der für den Kreis arbeitet, ist die Hamburger Firma Bitwerft. Es sei möglich, sagte Nowinski, die Kreisergebnisse um Uetersener Details zu ergänzen, dann koste das Paket etwa 27.300 Euro. Die Informationen könnten dafür 60 Monate genutzt werden. Eine Ausschreibung wäre, sagte der Rathausmitarbeiter, bei diesem Modell eines Ergänzungsauftrags nicht notwendig.

Für den Fall, dass die Stadt Uetersen in Zusammenarbeit mit einem anderen Dienstleister eine Schulentwicklungsplanung durchführen sollte, sei eine Vergabe hingegen notwendig, erklärte Nowinski. Und das kostet Zeit.

Weil es sich bei dem virtuellen Treffen um keine Sitzung gehandelt hatte, konnte über das weitere Vorhaben auch nicht abgestimmt werden. Insofern wurde lediglich das Meinungsbild erfragt, um die Stadtverwaltung in die Lage zu versetzen, bis zur nächsten Ausschusssitzung, die für den 3. Februar geplant ist, abstimmungsreife Vorlagen zu erstellen.

Das Votum war eindeutig. Alle Teilnehmer an der Videokonferenz machten deutlich, mit dem Kreis Pinneberg kooperieren zu wollen. Ziel dabei ist es, belastbare Zahlen möglichst schnell zu erhalten.

Bildungspolitiker treffen am 3. Februar erneut zusammen

Inwieweit die nächste reguläre Sitzung des Bildungsausschusses am Donnerstag (3. Februar) aus Gründen der aktuellen Corona-Zahlen als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, steht noch nicht fest. Aktuell wird zur Sitzung noch für 19 Uhr in den Ratssaal an der Wassermühlenstraße eingeladen.