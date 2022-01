Ortsbildprägender Baum : Pilzbefall: Mächtige Roteiche im Wedeler Rosengarten wird gefällt

Äußerlich wirkt der Koloss mit 2,67 Metern Stammumfang gesund. Doch Pilzbefall führt zur starken Fäulnis im Wurzelbereich. Die Stadt gibt daher dem Fällantrag des Grundstückseigners statt.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

18. Januar 2022, 06:45 Uhr

Äußerlich wirkt der Koloss mit 2,67 Metern Stammumfang gesund. Doch Pilzbefall führt zur starken Fäulnis im Wurzelbereich. Die Stadt gibt daher dem Fällantrag des Grundstückseigners statt.

Die Stadt selbst zählt sie zu den Bäumen mit einem stark ortbildprägenden Charakter: die mächtige Roteiche im Rosengarten-Nebenarm am ehemaligen Elektrofachgeschäft gegenüber dem Ärztehaus. Dennoch hat die Verwaltung dem Grundstückseigner eine Fällgenehmigung für den Baum mit stolzen 2,67 Metern Stammumfang erteilt. Denn der Schein der Gesundheit und Standfestigkeit trügt, heißt es aus dem Rathaus. Das Problem liegt demnach an der Wurzel.

Stadt Wedel

Laut Stadt ist der Baum von einem Pilz befallen, dem Riesensporling. Die Folge sei eine intensive Fäule eben im Bereich der haltgebenden Wurzeln bis zum Verlust des Standvermögens. Die Versorgung der Krone dagegen bliebe trotz des Befalls über lange Zeit aufrechterhalten, weshalb der Baum äußerlich als gesund erscheine. „Ein mittelfristiger Erhalt des Baumes an diesem stark frequentierten Standort ist aus Verkehrssicherungsgründen nicht vertretbar“, schreibt Stadtsprecher Sven Kamin in einer Pressemitteilung.

„Sehr schwerwiegender Eingriff in den Naturhaushalt“

Die Stadt komme daher dem Fällantrag nach, den der private Grundstückseigner gemäß der geltenden Baumschutzsatzung gestellt habe. Ergebnis: Zwar handele es sich bei einer Fällung der schützenswerten und stark ortsbildprägenden Roteiche an einem stark versiegelten Standort um einen „sehr schwerwiegenden Eingriff in den Naturhaushalt“. Dennoch bleibe im Ergebnis der Prüfung angesichts des starken Pilzbefalls, des Standorts und der nur aufwendig zu ermittelnden mutmaßlich geringen Reststandzeit hier nur eine Antragsgenehmigung möglich, so Kamin.

Zum Thema: Baumschutz in Wedel ohne Entschärfung

Jene Reststandzeit beziehungsweise die aktuelle Standsicherheit müsste mittels eines aufwendigen Zugversuchs überprüft werden, erläutert der Stadtsprecher. „Im Ergebnis könnte eventuell eine Baumerhaltung von drei bis fünf Jahren erreicht werden.“ Eine durchgeführte Bohrwiderstandsmessung dagegen hätte keine belastbaren Ergebnisse ergeben. Kamin weist zudem auf das vielfrequentierte direkte Umfeld im so genannten Fallbereich des Baums, der an der B431, einer viel genutzten Privatstraße, Parkplätzen, Gehwegen und zwei Gebäuden steht.

Stadt Wedel

Die Fällung soll kurzfristig erfolgen. Gemäß der Baumschutzsatzung muss der Antragsteller als Ersatz fünf neue Bäume pflanzen oder pflanzen lassen.