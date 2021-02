Anonymer Erfahrungsbericht : Pflegekraft berichtet: Darum kommt es in Seniorenheimen zu Corona-Ausbrüchen

Eine Führungskraft klärt auf: In großen Häusern hat das Virus viel mehr Möglichkeiten, sich zu verbreiten. Auch Bewohner sind ein Risiko.

Kreis Pinneberg | Sie ist knapp über 30 Jahre alt, übernimmt aber bereits seit mehreren Jahren Führungsverantwortung in stationären Senioreneinrichtungen, also Pflegeheimen. Derzeit ist Romina Müller (Name von der Redaktion geändert), die in einem Seniorenheim im Hamburge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.