Parkpalette: Politik verwirft die Kita-Pläne

von

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Heute Abend findet im Uetersener Rathaus von 19 Uhr an eine Sitzung des Bauausschusses statt. Die Politiker beraten einmal mehr über den Verkauf der Parkpalette An der Klosterkoppel. CDU und Grüne halten weiter an ihren Plänen fest, das städtische Grundstück an den Hamburger Architekten Florian Betzler zu verkaufen, der 1,45 Millionen Euro bietet und unter anderem beabsichtigt, dort 95 Wohnungen zu errichten und Gewerbeflächen zu schaffen. Jedoch rücken die beiden Fraktionen von der Idee ab, dort auch mit der Volkshochschule und einer Kita einzuziehen. Beide Angebote des Investors, so die Fraktionen, hätten sich als unwirtschaftlich für die Stadt erwiesen.

CDU und Grüne streben aber nach wie vor den Umzug der Stadtbücherei von der Berliner Straße an. Schon lange steht fest, dass die Bücherei mehr als die bislang zur Verfügung stehenden 600 Quadratmeter benötigt. Der Wunsch von Bibliothekarsseite: Mindestens 1100 Quadratmeter für die Kunden in Uetersen. Der Bedarf ist also da. Das Problem eines Umzugs: Zwar kann die Stadt dann ein weiteres Grundstück verkaufen und vermutlich sogar einen stolzen Preis erzielen, doch wird sie gleichzeitig einen Teil der Fördergelder des Landes, die 2011 aufgrund der energetischen Sanierung des Gebäudes geflossen sind, zurückbezahlen müssen. Die genaue Summe muss noch ermittelt werden. Aus einem gemeinsam verfassten Antrag von CDU und Grünen geht hervor, dass die Stadt Eigentümerin der benötigten Büchereifläche werden soll. Eine Anmietung heißt es in dem Antrag, habe sich als nicht wirtschaftlich erwiesen.



Bürgermeisterin soll jetzt verhandeln





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Weil CDU und Grüne über die Ausschussmehrheit verfügen, ist davon auszugehen, dass der Antrag den Bauausschuss passieren wird − trotz des zu erwartenden Widerstands von SPD und BfB, die zum einen vom Umzug der Bücherei an die Klosterkoppel nichts halten, zum anderen weiterhin anderen Investoren den Vorzug geben wollen. Weil deren Pläne, wie es heißt, näher dran seien am wirklichen Bedarf der Stadt. Beabsichtigt ist von CDU und den Grünen auch, Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) heute Abend zu beauftragen, einen für die Stadt wirtschaftlichen Grundstückskaufvertrag zur Veräußerung des Parkpalettengrundstücks zu verhandeln. Dieser Vertragsentwurf soll der Selbstverwaltung zur Beratung und endgültigen Entscheidung über die Veräußerung des Grundstücks vorgelegt werden.