Panne: Schwimmbad bleibt geschlossen

Im großen Becken hat sich eine Platte des Strömungskanals gelöst. Es wurde vergessen, Schrauben anzuziehen. Ohne die Abdeckung kann das Bad nicht freigegeben werden.

von

03. Februar 2018, 16:05 Uhr

Eigentlich sollte die Jürgen-Frenzel-Halle am Montag für den allgemeinen Badebetrieb wieder freigegeben werden − nach zweimonatiger Schließung und weit längerer Sperrung des großen Beckens. Doch daraus wird nichts. Den Grund dafür bilden sechs Schrauben, die von den bauausführenden Handwerkern nicht angezogen worden sind. Wann das Bad nun geöffnet werden kann, steht nicht fest.

Das Dilemma wurde am Donnerstagnachmittag festgestellt, als sich eine Platte des Einlaufkanals (notwendig für die Filterung des Wassers) löste und an die Wasseroberfläche trieb. Die Edelstahlplatte hätte mit sechs Schrauben am Boden befestigt werden sollen, doch die Handwerker hatten das ganz offensichtlich vergessen.

Ohne die Platte könne das Becken nicht freigegeben werden, denn es sei weder ein Färbetest noch die hygienische Abnahme möglich, informierte Hochbauingenieur Thomas Kröger die verdutzten Politiker, die sich am Donnerstagabend vor der Sitzung des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen zu einem Ortstermin eingefunden hatten. Eigentlich wollten sie sich von der geglückten Reparatur des großen Beckens − die 500 000 Euro kostet − überzeugen. Nun sahen sie zwei Taucher, die versuchten, die Platte im bereits mit Wasser gefüllten Becken zu befestigen − und das an der tiefsten Stelle. Doch der Wasserdruck im Strömungskanal war so hoch, dass der Gegendruck der Taucher nicht ausreichte, um die Platte auf den Kanal zu drücken und diese dann zu verschrauben. Versuche, die Flossenmänner mit Stangen auf den Boden zu drücken, scheiterten.



Es sollten Kosten vermieden werden





Die Hobbytaucher aus Uetersen waren gebeten worden, zu helfen. Es sollten Kosten vermieden werden, die durch das abermalige Ablassen der rund 650 Kubikmeter Wasser entstanden wären. Doch kurz vor 19 Uhr gab man auf. Gestern wurde das Wasser abgelassen, die Platte wurde anschließend im Trocknen verschraubt. Derzeit wird das Becken neu befüllt, anschließend soll ein Färbetest erfolgen, dann wird erwärmt und Chlor ins Becken gekippt − so viel, um das benötigte Hygienesiegel zu erhalten und das Bad schließlich freizugeben. Dazu, wann das Schwimmbad wieder geöffnet werden kann, konnte die Verwaltung gestern keine Angaben machen.

Ohnehin sind die Techniker der Stadt höchst angespannt. Denn kürzlich hat es im Blockheizkraftwerk des Schwimmbads einen Kabelbrand gegeben. Ob dieser repariert werden kann, um anschließend wieder wirtschaftlich zu arbeiten, wird derzeit geprüft. Möglich ist auch, dass eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss.