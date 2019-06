Zweite schlimme Einbruchserie in diesem Jahr : Pächter fassungslos: Zehn Lauben An der Klosterkoppel aufgebrochen

Der Schaden dürfte vierstellig sein. Viele Pächter sind nicht versichert. Zwei schlafende Jugendliche festgenommen.

von shz.de

20. Juni 2019, 17:59 Uhr

Der Schaden, den mindestens zehn Pächter der Kleingartenanlage An der Klosterkoppel erlitten haben, ist beträchtlich. Bislang Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Donnerstag in mehrere Lauben ein und durchwühlten die Räume. Dabei knackten sie mehrere Eingangsschlösser, öffneten Schränke und Kommoden und zogen die in ihnen aufbawahrten Gegenstände achtlos heraus.

Klaus Plath

Einiges ging zu Bruch. Es war der zweite Vorfall innerhalb eine halben Jahres. Jetzt appellieren die Kleingärtner erneut an die Verantwortlichen bei der Stadt Uetersen, auch diese Anlage zur Privatfläche zu erklären, damit diese zumindest nachts abgeschlossen und somit besser gesichert werden kann. Bislang war das mit Verweis auf die Notwendigkeit, den öffentlichen Fußweg zwischen Damm und Finkenbroock zu erhalten, abgelehnt worden.

Klaus Plath

Der eerneute Vorfall machjt die Pächter traurig. Viele sidn nicht versichert und müssen nun für den erlittenen Schaden selbnst aufkommen. Und der lag ihnen gestern zu Füßen. Auch Davut Kölemen, direkter Nachbar eines Parzellenbesitzers, der von den Tätern heimgesucht worden war. Und der unserer Zeitung auch erzählt hat, dass zwei Jugendliche von Pächtern schlafend entdeckt worden waren – auf einem Laubengrundstück. Ob sie als tatverdächtig gelten, will die Polizei nicht bestätigen. Sie können ebenso zufällig eingenickt sein. Zwar auf Privatgrund, aber ob ihnen mehr vorgeworfen werden kann, bleibt abzuwarten.

Klaus Plath

Fest steht: Die Unbekannten haben jede Menge Tatwerkzeug zurückgelassen. Unter anderem einen großen Bolzenschneider, der inzwischen sichergestellt worden ist. Die Pächterin, eine türkischsträmmige Frau, hatte sich zunächst nicht in ihre Laube getraut, erst gemeinsam mit Kölemen und Obfrau Ruth Witt, warf sie einen Blick in das Innere der Laube. Auch diese haatten die Täter durchwühlt. Mit dem Bolzenschneider hatten sie vorher ein Schloss geknackt.

Klaus Plath

Bei einer anderen Laube war die Verglasung einer Eingangstür herausgehebelt worden. Auch sie war anschließend durchwühlt worden.

Klaus Plath

Ein Kleingärtner kündigte an, jetzt erst einmal auf seiner Parzelle übernachten zu wollen. So wie er das bereits im Frühjahr, beim ersten Vorfall – damals waren acht Lauben aufgebrochen worden – getan hatte. Ob es etwas nützt, bleibt abzuwarten. Nützen, untermauert Witt, würde eine abschließbare Anlage.