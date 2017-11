Mobile Filiale in Holm : Nur wenig Interesse am Sparkassenbus

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

von Bastian Fröhlig

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:28 Uhr

Holm | Die ersten beiden Kunden warteten am Montag schon, als die mobile Filiale der Sparkasse kurz vor 9 Uhr erstmals Station in Holm machte. Einmal Geld abholen und Fragen zu einem Schreiben der Bank lauteten die ersten beiden Aufträge für die beiden Kundenberater Anne Kathrin Vollendorf und Wolfgang Bauer. „Das kennen wir schon von anderen Einsätzen. Die Kunden wollen möglichst zu Beginn hier sein“, sagte Bauer. Danach hieß es warten.

Fast zwei Stunden dauerte es, bis der dritte Kunde die mobile Filiale aufsuchte. „Unsere Vorratskammer ist zum Glück gut gefüllt“, sagte Vollendorf. Angesichts von Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt bestand diese vor allem aus Tee und Kaffee. „Warme Socken sind ohnehin ein Muss“, ergänzte Bauer. „Ansonsten lässt es sich mit der Sitzheizung bei jedem Wetter aushalten“, erläuterte Vollendorf. „Auch wenn es anders ist als ein Arbeitsplatz mit Heizung.“ Denn gerade zum Start verbrachten die Kundenberater die Zeit vor allem vor dem roten Transporter, in dem ein Bankautomat beheimatet ist. Fußgänger und Fahrradfahrer wurden fleißig gegrüßt, doch interessierte das Angebot nur wenige.

„Das muss sich erst einmal herumsprechen“, sagte Oliver Eggerstedt, Marketingleiter der Sparkasse Südholstein. „Wir wollen die Löcher in der Bargeldversorgung schließen und haben uns angeschaut, wo die größten Filialen zu einer Bank sind“, erläuterte Imke Gernand, Pressesprecherin der Sparkasse Südholstein.

Die Sparkassenfiliale in Holm wurde bereits 2014 geschlossen. Drei Jahre kamen die Holmer ohne den mobilen Service aus. „Ich verspreche mir nicht viel von dem Bus“, sagte Holms Bürgermeister Walter Rißler (CDU) auf Anfrage unserer Zeitung. „Ich habe das am Ende gar nicht mehr verfolgt, denn ich habe den Sparkassenbus von Anfang an infrage gestellt.“ Dafür musste er einige Anfragen aus der Nachbarschaft beantworten. „Ich hatte einige Anrufe aus Appen, warum der Bus bei uns, aber mal wieder nicht dort hält“, berichtete Rißler und betonte: „Es ist keine Entscheidung der Gemeinde, sondern eine Entscheidung der Bank.“ Das betreffe auch den Standort an der B 431 gegenüber von Edeka Paulsen. „Wir hatten den Standort bei der Feuerwehr und dem Gemeindebüro im Auto, aber die Sparkasse wollte hierhin“, sagte Rißler. Ob die Entscheidung richtig sei, müsse die Sparkasse selbst bewerten. „Als die Sparkasse aus Holm weggegangen ist, sind viele Kunden zur Raiffeisenbank gewechselt“, so Rißler.

Das bestätigte auch Torsten Wölm, Vorstand der Raiffeisenbank Elbmarsch auf Anfrage: „Als die Sparkasse sich aus Holm zurückgezogen hat, haben wir viele Kunden gewonnen.“ Konkrete Zahlen wollte Wölm nicht nennen. „Es ist in jedem Fall eine dreistellige Zahl“, sagte Wölm. Auch die mobile Lösung wollte er nicht kommentieren. Dass der Erhalt von Standorten nicht einfach ist, weiß er aus eigener Erfahrung: „Im Niedrigzinsgeschäft ist jedes Filialgeschäft schwierig. Wir haben aber sehr treue Kunden, die fast alles mit uns zusammen machen. So sind noch entsprechende Margen möglich. Wir sind in der Region verankert und wollen Ansprechpartner vor Ort sein“, betonte Wölm. Auch die Postbank ermöglicht es ihren Kunden in der Postagentur bei Edeka Paulsen Geld abzuholen. Im Markt selbst wird der Service der Bargeldabhebung an der Kasse – anders als bei anderen Supermärkten und Discountern – nicht angeboten.

Die Möglichkeiten der Sparkassenkunden sind derzeit noch massiv eingeschränkt. Sie können Bargeld abholen, Prepaid-Handys aufladen und ihren Kontostand abfragen. Überweisungen sind nur auf dem Papier möglich. Ein Kontoauszugsdrucker sowie eine Sitzgelegenheit fehlen aber noch. Wer auf Barrierefreiheit angewiesen ist, wird an der derzeit vorhandenen Treppe scheitern.

Das soll sich im Frühjahr ändern. „Barrierefreiheit ist uns wichtig“, sagte Eggerstedt. Daher soll die neue Filale, die im Frühjahr ihren Dienst aufnimmt, über eine Rampe verfügen, aber auch einen Arbeitsplatz für die Kundenberater bieten. „Wir beantworten derzeit Fragen rund ums Konto. Eine Baufinanzierung oder ein größeres Projekt wickeln wir sicherlich nicht auf der Straße ab. Da müssen die Kunden in eine der Filialen fahren, sind aber sicherlich auch bereit dazu“, sagte Gernand.

Reichen denn Öffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr an einem Tag in der Woche? „Wir wollen da sein, wo Menschen Geld brauchen und einkaufen“, sagte Gernand. „Unsere Zielgruppe sind in diesem Fall nicht die Berufstätigen, die woanders Bargeld bekommen können, sondern Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist und eine Versorgung vor Ort brauchen.“ Allerdings hielt sich die Nachfrage bisher in Grenzen, wie Gernand bestätigte: „Das war noch sehr überschaubar.“ Die Sparkasse werde irgendwann für sich bewerten, ob die mobile Filiale erfolgreich sei. Was sind die Kriterien? „Das haben wir noch gar nicht definiert. Sicherlich spielen die Kundenfrequenz, aber auch das Feedback der Kunden eine Rolle“, so Gernand.