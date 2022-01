2. Basketball-Bundesliga ProB : Nur noch ein Spieler in Quarantäne: SC Rist empfängt RheinStars Köln

Nachdem es bei den Wedelern wieder einen normalen Trainingsalltag gab, wie Coach Stephan Blode es ausdrückte, soll am Sonntag (16. Januar) ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten her.

15. Januar 2022, 14:30 Uhr

Nachdem es bei den Wedelern wieder einen normalen Trainingsalltag gab, wie Coach Stephan Blode es ausdrückte, soll am Sonntag (16. Januar) ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten her.

Langsam aber sicher hat bei den Basketballern des SC Rist Wedel wieder Normalität Einzug gehalten. Ein Spieler befindet sich noch in Quarantäne – ansonsten herrsche nach den zahlreichen Corona-Fällen, die eine geregelte Vorbereitung auf die jüngste Partie in Bernau verhindert hatten, „wieder Trainingsalltag“, so Rist-Coach Stephan Blode. Gut aufeinander und auf den Gegner eingestimmt empfangen die Elbstädter also am Sonntag (16. Januar) um 17 Uhr die RheinStars Köln.

Achtung: Eintrittskarten sind nur im Vorverkauf erhältlich und die maximal zugelassenen 250 Zuschauer müssen die 2G+-Anforderungen erfüllen. Zudem gibt es für eine Gebühr von 5 Euro eine Live-Übertragung im Internet auf sportdeutschland.tv.

Die Liga ist gerade verrückt. Es geht aktuell bei vielen Teams hin und her – ich glaube nicht, dass wir dem Klassement allzu viel Beachtung schenken sollten. Stephan Blode, Trainer SC Rist Wedel

Blode blickt der Partie zuversichtlich entgegen: „Wir haben bisher gute Trainingseinheiten gehabt.“ Zudem habe er „das Gefühl, dass die Spieler heiß sind und darauf brennen, jetzt wieder zu spielen“, so der 34-Jährige, der weiß: „Nach einer Niederlage wollen die meisten Akteure sofort wieder antreten und den Eindruck korrigieren.“

Mit den Kölnern kommt der aktuelle Tabellenvorletzte an die Elbe, doch Blode warnt: „Die Liga ist gerade verrückt. Es geht aktuell bei vielen Teams hin und her – ich glaube nicht, dass wir dem Klassement allzu viel Beachtung schenken sollten.“ Dies würde nämlich „den Respekt, den wir vor jedem Gegner haben, gar nicht darstellen“, so der Coach, der betonte: „Die Liga ist extrem ausgeglichen, die Spiele sind schwierig – aber natürlich sind wir so selbstbewusst, dass wir sagen: Wir wollen am Wochenende eine gute Leistung zeigen und auch gewinnen.“

Die Kölner haben sich verstärkt

Dass das gegen die Domstädter kein einfaches Unterfangen ist, zeigten die Wedeler Hinspiel-Niederlage (71:72 am 9. Oktober 2021) und der 102:89-Sieg der Kölner gegen die Iserlohn Kangaroos am Sonnabend (8. Januar). RheinStars-Trainer Simon Cote konnte sich im Dezember 2021 und im Januar über personelle Verstärkung freuen: Marley Jean-Louis (ehemals unter anderem Münster, Schwelm und Schalke) kam schon im letzten Monat des alten Jahres; ihm folgte nach dem Jahreswechsel noch ein sehr erfahrenes Dreigestirn mit dem Franzosen Ron Mvouika, dem Schweden Omar Nabil Krayem sowie dem früheren Junioren-Nationalspieler Max Dohmen.

Die Wedeler schauen aber auf sich und wollen zurück in die Erfolgsspur finden, wofür es nach drei Niederlagen in Folge langsam aber sicher auch an der Zeit ist.