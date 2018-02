Nun sind die Investoren am Zug

„Tornesch am See“: Bauausschuss beschließt mit den Stimmen der SPD das Rahmenkonzept / Ohlenhoff wird Einbahnstraße

von Philipp Dickersbach

07. Februar 2018, 16:05 Uhr

Mehrere Bauausschusssitzungen waren notwendig, doch nun ist sie da: Die Freigabe des Rahmenkonzepts für das Neubaugebiet „Tornesch am See“. Auch das Aufgabenpapier zum Investorenauswahlverfahren wurde am Montagabend mit den Stimmen der SPD verabschiedet. Nun können Interessenten konkrete Angebote und Pläne für das Gebiet rund um Baumschulenweg und Ohlenhoff abgeben. Fest steht auch die Verkehrsführung: Der Ohlenhoff wird zur Einbahnstraße. Ein komplett autofreier Quartiersplatz ist somit vom Tisch. Die CDU-Vertreter konnten sich damit nicht anfreunden und lehnten die entsprechenden Anträge ab.

Wie festgefahren die Situation beim Thema Verkehrsführung war, wurde am Montagabend deutlich, als Heide-Marie Plambeck von der CDU um kurz nach halb zehn eine Sitzungsunterbrechung beantragte. „Das wird nichts ändern“, entgegnete Ausschussvorsitzender Henry Stümer. Dennoch folgte er dem Wunsch seiner Fraktionskollegin nach zusätzlicher Beratungszeit. Vorangegangen war eine zum Teil emotional geführte Diskussion über Sinn oder Unsinn einer Überfahrung des Quartiersplatzes, der rund um die Straße Ohlenhoff am westlichen Seeufer entstehen soll.

Die Position der Christdemokraten machte Plambeck deutlich. „Wenn ich dort mit meinem Enkel Kaffee trinken gehe, muss ich ständig aufpassen“, formulierte sie ihre Bedenken hinsichtlich des Verkehrs auf dem Platz. Um diesen zu verhindern, hatte die CDU einen eigenen Antrag eingebracht. „Die Fahrzeuge bilden eine Gefahr für Kinder, Senioren und alle anderen Tornescher, die diesen Platzbereich für die Erholung und das Zusammenkommen nutzen möchten“, heißt es darin. Und weiter: „Wir schlagen daher vor, die Umfahrung des Platzbereichs als weitere Planungsgrundlage aufzunehmen.“



Einbahnstraße reduziert den Verkehr





Manfred Mörker von der SPD betonte, dass es keine Beeinträchtigung der Sicherheit geben werde. „Das wollen auch wir nicht“, so Mörker. Deswegen habe er sich mit den Verkehrsplanern des Büros Schubert in Verbindung gesetzt und nach Möglichkeiten gefragt, die Zahl der Autos weiter zu reduzieren. Herausgekommen ist die nun beschlossene Variante, den Ohlenhoff als Einbahnstraße auszuweisen und nur noch Verkehr aus Richtung Norden zuzulassen (wir berichteten). Maximal 1200 Fahrzeuge sollen laut der Experten somit den Platz täglich queren.

Grundsätzlich sei Verkehr dort jedoch ausdrücklich erwünscht, betonte Mörker. Denn der sei Teil des öffentlichen Lebens, das dort stattfinden soll. Dies unterstrich am Montagabend auch Landschaftsarchitektin Ursula Zumholz, die auf Betreiben der SPD die Planungen maßgeblich übernehmen wird. Den Verkehr über den Platz zu leiten sei „sehr, sehr gut“. Sicherheitsbedenken der CDU-Vertreter begegnete sie mit der Aussage, dass der Quartiersplatz kein Kinderspielplatz sei. Für den Nachwuchs stünden im Nordosten des Sees naturnahe Spielbereiche zur Verfügung, die verschiedenste Möglichkeiten für den Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen bieten würden. „Wir leben doch, wir vegetieren nicht auf einem völlig leblosen Platz“, betonte Zumholz. Sie könne sich im Ohlenhoff auch eine Haltespur zum Ein- und Aussteigen vorstellen, erläuterte die Landschaftsarchitektin.

Zumholz machte sich zudem erneut für den Erhalt des Knicks am Schäferweg stark. Außer CDU-Vertretern hatte zuvor auch Karlheinz Böhmke von der FDP betont, dass er die Einschätzung Zumholz’, es handele sich dabei um eine wertvolle Naturfläche mit enormen Genpotenzial, nicht teile. „Für mich sind das Büsche“, so Böhmke. Zumholz betonte hingegen: „Es ist Knick vorhanden. Dass er inzwischen dezimiert ist, macht keinen Unterschied.“ Es müsse in dem Bereich Grün erhalten und ergänzt werden − als Abgrenzung zu den Gebäuderückseiten der Einzelhändler.

Nach fast zweieinhalb Stunden Sitzung standen am Montagabend schließlich die Abstimmungen an. Verkehr auf dem Quartiersplatz − für die CDU war das der Knackpunkt. „Wir werden sowohl den Entwurf des Rahmenkonzepts als auch das Investorenauswahlverfahren ablehnen“, betonte Stümer. Fünf zu vier Stimmen hieß es entsprechend, denn die Sozialdemokraten verfügen in den politischen Gremien in Tornesch über die Mehrheit.

Nun sind die Investoren am Zug, Verwaltung und Politik ihre Konzepte vorzulegen. Rund 30 Interessenten gibt es laut Verwaltung bereits. Ob über deren Angebote allerdings noch vor der Kommunalwahl im Mai entschieden werden kann, ist fraglich. Zu sehr sei das Verfahren mittlerweile in Verzug geraten, heißt es aus dem Rathaus.