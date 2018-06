Zwischen Tornesch und Uetersen : Nun doch: K22-Brücke einspurig und mit Ampel

Brückenausbau: Die Pläne liegen bereit In Sachen Ausbau der K22 gibt es laut Torneschs Bürgermeister Roland Krügel (CDU) keinen neuen Sachstand. Es gelte deswegen nach wie vor die Mitteilung des Kieler Wirtschafts- und Verkehrsministeriums, nach der noch in diesem Sommer der Planfeststellungsbeschluss vorliegen soll. Das habe ihm Landrat Oliver Stolz (parteilos) jüngst bestätigt, betonte Krügel während der Sitzung des Bauausschusses. Teil der Planfeststellung ist auch die Brückenplanung, betonte Bauamtsleiterin Marion Grün auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Pläne für den Neubau der Querung über den Ohrtbrookgraben lägen komplett in der Schublade, so Grün.