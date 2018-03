Mitgliederversammlung : Neuer Vorstand übernimmt: Führungswechsel beim Tennisverein Uetersen

Ein neuer Jugendwart konnte bislang nicht gefunden werden.

von Michaela Eschke

15. März 2018, 14:30 Uhr

Uetersen | Der Tennisverein Uetersen hat einen komplett neuen geschäftsführenden Vorstand, Vorsitzender ist Rüdiger Geertz. Ein neuer Jugendwart konnte bislang nicht gefunden werden.

Eigentlich hätten Wahlen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung gestanden, denn der Vorstand war bis 2019 gewählt. Im November vergangenen Jahres jedoch legte Vorsitzende Susanne Siebels aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nieder, seitdem wurden die Geschäfte von der Zweiten Vorsitzenden, Birgit Thiemann, und Kassenwart Andreas Liese geführt. Doch auch sie traten bei den nun vorgezogenen Wahlen nicht wieder an. „Wir wollen dem neuen Vorstand die Gelegenheit geben, ein Team zu bilden“, sagte Thiemann.

Bereits Vorstandserfahrung

Zum Vorsitzenden machten die Tennisfreunde Rüdiger Geertz, der bereits zwölf Jahre als Kassenwart Vorstandserfahrung gesammelt hatte. Zweiter Vorsitzender ist jetzt Uli Annuseit, der, so Wahlleiter Manfred Hollendung, „immer da war, wenn es Probleme gab“. Zum Kassenwart wurde Dirk Schwensfeger gewählt.

Hollendung zollte dem scheidenden Vorstand „höchste Anerkennung“. Die ehemalige Vorsitzende Siebels erhielt Standing Ovations in Abwesenheit. Nach der Amtsübernahme sagte Geertz: „Wir übernehmen hier einen sehr geordneten Verein, der finanziell auf guten Füßen steht und jedes Jahr hohe Summen tilgt.“ Zuvor hatte der scheidende Kassenwart Liese ausgeführt, dass der Verein „endlich schwarze Zahlen“ schreibe. Die Verbindlichkeiten sind seit 2008 um rund ein Drittel gesunken. Zu seinen künftigen Aufgaben zählt Geertz, den Verein wieder für mehr erwachsene Spieler attraktiv zu machen. Denn die Mitgliederzahl ist mit 352 zwar stabil, dies ist aber vorwiegend auf die starke Jugend zurückzuführen, was sich langfristig auf die Einnahmen niederschlagen könnte.

Wie der stellvertretende Sportwart Tony Aquilina ausführte, war der Tennisverein in der Sommersaison 2017 und in der Wintersaison 2017/18 außerordentlich erfolgreich, denn sehr viele Mannschaften spielen nun in höheren Klassen. In die Nordliga aufgestiegen ist die 1. Herren 55 und in die Verbandsliga die 1. Damen 40, in die Landesliga aufgestiegen sind die 1. Damen, die 1. Herren 50, die 1. Damen 50 sowie die 1. Herren 65.

136 Mitglieder: Jugendbereich wächst

Verabschieden mussten die Vereinsmitglieder auch Jugendwartin Angela Barmbrock, die aus persönlichen Gründen nicht mehr antrat. Ein Nachfolger konnte bislang nicht gefunden werden, die Stelle bleibt vakant. Den rund 50 Teilnehmern der Mitgliederversammlung gab Barmbrock in der Clubgastronomie noch einmal per Diashow einen emotionalen Einblick in die erfolgreiche Jugendarbeit.

In 2017 hatte der Verein noch 119 Jugendmitglieder, mittlerweile sind es 136. Geworben werden sie über die Aktionen „Kein Kind ohne Sport“, Schul-AGs, „Tennis for free“ oder auch „Familien schlagen auf“. Auch das qualifizierte Tennistraining der Tennisschule Björn Keller & Team locke talentierten Nachwuchs an, so Barmbrock. Neben den Punktspielen gibt es Tenniscamps, einen gemeinsamen Ausflug und eine Jugendweihnachtsfeier. Und im „super Jahr“ 2017 hat der Tennisverein den „Vereins-Zukunftspreis“ des Landessportvereins gewonnen.