Neue Satzung und erster Nachtrag

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Einstimmig haben die Mitglieder der Gemeindevertretung Groß Nordende in ihrer jüngsten Sitzung einer neuen Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde zugestimmt. Die Satzung tritt rückwirkend zum 31. Oktober in Kraft.

Der Erlass einer neuen Satzung war notwendig geworden, weil nach dem Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein die bisherige Beitrags- und Gebührensatzung automatisch 20 Jahre nach Inkrafttreten ihre Gültigkeit verliert. Die bisherige Satzung und dazu ergänzende Nachtragssatzungen galten seit 31. Oktober 1997. Die Neufassung beinhaltet die Gebührensätze für die Grundgebühr und die Zusatzgebühr der vierten Nachtragssatzung sowie einige redaktionelle Änderungen. Eine der wichtigsten Änderungen bezieht sich auf eine Änderung im Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein dahingehend, dass grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und Beiträge als öffentliche Last auf dem Grundstück ruhen.

Zum 1. Januar 2018 tritt jedoch gleich die erste Nachtragssatzung in Kraft, die die Gemeindevertreter auf Empfehlung des Finanzausschusses ebenfalls einstimmig verabschiedet haben. Die Änderung bezieht sich auf die Erhebung der Zusatzgebühr bei Einleitung des Abwassers in das Kanalnetz der Gemeinde beziehungsweise die Abholung des Klärschlamms aus Hauskläranlagen und des Abwassers aus Sammelgruben. Die seit Januar 2016 geltende Zusatzgebühr von 1,60 Euro pro Kubikmeter kann aufgrund der Gebührenbedarfsrechnung für die Abwassergebühr ab 1. Januar 2018 bei gleichbleibender Grundgebühr von monatlich neun Euro je Wohneinheit auf 1,40 Euro pro Kubikmeter gesenkt werden. „Aus der Gebührenkalkulation ergibt sich, dass wir eine Gebührensenkung vornehmen können. Wir waren uns im Finanzausschuss einig, dass eine Senkung der Zusatzgebühr fairer ist, als eine Änderung der Grundgebühr“, betonte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Klaus Wedde (kleines Foto, Gemeinschaft unabhängiger Bürger GuB).

Mit Interesse haben die Gemeindevertreter den Bericht von Bürgermeisterin Ute Ehmke (GuB) zum Thema schnelles Internet und Neubau beziehungsweise Sanierung des Amtshauses entgegengenommen. „Mitte oder zum Ende nächsten Jahres wird es eine Einwohnerversammlung zur Glasfaserversorgung im Ort geben. Wir erhalten einen Point of Presence unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses. Wenn dieser Knotenpunkt installiert ist, könnten in der ersten Phase die Dorfstraße und der Neue Weg angeschlossen werden“, so die Bürgermeisterin.

Sie informierte zudem darüber, dass der Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein getagt hat und dort mit acht Stimmen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung für den Neubau des Amtshauses entschieden wurde (wir berichteten). „Auch ich habe für den Neubau des Amtshauses gestimmt. Das ist zwar die Variante, die mehr kosten und für uns mit einer höheren Amtsumlage verbunden sein wird, aber es ist die Variante, die besser kalkulierbar ist und mit der schneller vernünftige Arbeits- und Sicherheitsbedingungen für die Mitarbeiter dort geschaffen werden können“, betonte Ehmke. Der zur Gemeindevertretersitzung anwesende Amtsdirektor Rainer Jürgensen pflichtete ihr bei.

Ehmke berichtete auch über die Ergebnisse einer Verkehrsschau, die im Sommer mit der Kreisverkehrsbehörde stattgefunden hat. Dem Wunsch der Gemeinde, im Neuen Weg, an dem Kindergarten und Gemeindezentrum liegen, Tempo 30 einzuführen, entspreche die Behörde nicht, da es sich um eine Sackgasse handelt. „Die auf dem Fußweg an der Dorfstraße festgestellten Mängel stehen auf der Beseitigungsliste, wir haben jedoch aktuell noch keine Firma mit freien Kapazitäten gefunden“, so die Bürgermeisterin.