Bürgermeisterwahl : Nachgefragt bei den zwei Tornescher Bürgermeisterkandidaten

„Ja! Ich bin kein Freund davon aus Prinzip an alten Entscheidungen festzuhalten. Neu denken ist notwendig, da wir uns stetig weiter entwickeln. Beim See jedoch haben wir vielen Grundstückskäufern eine konkrete Vision verkauft. Da stehen wir im Wort und das ist mir wichtig! Den See möchte ich bürgerfreundlich gestalten: eine unmittelbare Umrundung des Sees muss gewährleistet sein, ein Café sollte eine West-Terrasse mit Blick auf den See erhalten und kein Autoverkehr führt unmittelbar am See vorbei. Erholung und Entspannung stehen im Focus! Idealerweise gestalten wir eine grüne Verbindung mit dem Spielplatz „Zauberflöte“, über den Schäferweg bis hin zum Esinger Wohld und weiter entlang der Bilsbek und Pinnau. Das wäre ein zusammenhängendes, vielfältig nutzbares Naherholungsgebiet. Für uns alle!“