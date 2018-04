Bürgermeisterwahl in Tornesch : Nachgefragt bei den drei Tornescher Bürgermeisterkandidaten

„Unser Weihnachtsmarkt findet 2018 im und am Pomm 91 seine neue Heimat. Der alte Standort am Rathaus ist damit Vergangenheit. Das Pomm 91 bietet − innen − viel Platz für Café, Künstler und Kleinhandwerk, sowie sanitäre Anlagen und − außen − im Anfahrtsbereich attraktive Flächen für viele Stände. Viele Tornescher wünschen sich einen mehrtägigen Weihnachtsmarkt, die Möglichkeiten zur Umsetzung könnten Anfang 2019 geprüft werden. Ich möchte unser Tornesch weihnachtlicher gestalten. So sollte es während der Weihnachtszeit in Bahnhofsnähe einen weihnachtlichen Treffpunkt geben: ein Stand zum Klönen bei heißem Kakao und Glühwein. Weihnachtsbaum und Weihnachtsbeleuchtung könnten von einem Tornescher „Marketingverein“, einem Zusammenschluss Tornescher Unternehmen und der Stadt, gesponsert werden.“