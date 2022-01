Bürgermeister erklärt Ziele : Nachfrage höher als Angebot: Haselau will mehr Bauplätze anbieten

Mit fünf neuen Baugrundstücken auf der Inspektorenweide am Kleinen Landweg sowie einem neuen Wohngebiet mit bis zu 20 Wohneinheiten in Hohenhorst setzt Haselau auf eine moderate Dorfentwicklung.

Avatar_shz von Kirsten Heer

18. Januar 2022, 18:30 Uhr

Mit fünf neuen Baugrundstücken auf der Inspektorenweide am Kleinen Landweg sowie einem neuen Wohngebiet mit bis zu 20 Wohneinheiten in Hohenhorst setzt Haselau auf eine moderate Dorfentwicklung.

Die Nachfrage nach Bauplätzen und Wohnungen in Haselau ist groß. Zurzeit könne sie „nicht befriedigt“ werden, berichtet Bürgermeister Peter Bröker (CDU), stellt aber auch klar, dass die Gemeinde Haselau den Bevölkerungsstand halten und dazu beitragen möchte, dass vorhandene Betriebe auch „in Ortsnähe Mitarbeiter finden“ können.

Kirsten Heer

„Es wäre für die Gemeinde gut, wenn junge Familien aus dem Dorf ein Angebot vorfinden würden und nicht abwandern müssten“, macht Bröker deutlich. Viele von ihnen seien durch „ehrenamtliche Tätigkeiten“ eng an die Gemeinde gebunden. Ein Fakt, der für das Funktionieren einer Gemeinde unerlässlich sei, stellt der Bürgermeister klar.

Bebauungspläne für kleines Wohngebiet am Kleinen Landweg

Um bauliche Entwicklungen zu ermöglichen, hätte sich die Gemeinde seit vielen Jahren für die Überarbeitung der vorhandenen und die Aufstellung neuer Bebauungspläne eingesetzt. „Auf der Inspektorenweide am Kleinen Landweg in Haselau soll nun – wie zur Wahl 2013 zugesagt – nach Abstimmung mit den Planungsbehörden die Umsetzung eines kleinen Wohngebietes erfolgen“, kündigt der Gemeindechef an.

Noch in diesem Jahr soll hier nach langer Planung und Abstimmungen mit den Fachbehörden und örtlichen Institutionen die Erschließung für fünf neue Baugrundstücke umgesetzt werden. Bürgermeister Peter Bröker (CDU), Haselau

Das Vorhaben sei bereits vorangekommen: „Noch in diesem Jahr soll hier nach langer Planung und Abstimmungen mit den Fachbehörden und örtlichen Institutionen die Erschließung für fünf neue Baugrundstücke umgesetzt werden“, freut sich Bröker, der für eine moderate bauliche Entwicklung in der kleinen Gemeinde mit rund 1100 Einwohnern steht.

Kirsten Heer

Es gäbe allerdings viel mehr Bewerber als Grundstücke zur Verfügung stünden, so Bröker mit Bedauern. Deshalb hat die Gemeinde entschieden, im Sinne einer „geordneten Entwicklung“ weitere „Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung eines Bebauungsplanes zur Verdichtung der Bebauung“ sowie ein neues Wohngebiet mit bis zu 20 Wohneinheiten in Hohenhorst außerhalb des Landschaftsschutzgebietes auf den Weg zu bringen. Dazu müssten allerdings noch regelgerecht die Träger öffentlicher Belange, die Wasserbehörde, die Planungsbehörde des Kreises Pinneberg und die untere Naturschutzbehörde befragt werden, ob sie einverstanden seien, erklärt Bröker den offiziellen Weg.

Die Ausweisung von weiterem Bauland zu angemessenen Preisen für Familien ist unser Ziel. Bürgermeister Peter Bröker (CDU), Haselau

„Die Ausweisung von weiterem Bauland zu angemessenen Preisen für Familien ist unser Ziel“, erklärt Bröker und fügt hinzu, dass auch die Corona-Pandemie und die damit verbundene umfassende Homeoffice-Regelung den ländlichen Raum als Wohn- und Arbeitsstandort tendenziell gestärkt hätten. „Damit das nachhaltig wirkt, muss die Infrastruktur noch in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge verbessert werden. Zum Glück verfügt die Gemeinde Haselau bereits über Breitbandnetz. An der Optimierung der Busverbindungen arbeiten wir weiterhin“, stellt der Gemeindechef klar.

Info Info Insgesamt hat Haselau eine Größe von 18,8 Quadratkilometern, wobei das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland einen großen Teil einnimmt. Das Straßendorf zieht sich über mehrere Kilometer vom Ortsteil Haselau rund um die Hl. Dreikönigskirche – Einheimische nennen den Ortsteil auch „Haselau- City“ – über die Haselauer Chaussee und die Altendeicher Chaussee bis zu den Ortsteilen Altendeich und Hohenhorst hin. Zur Elbe dann erstreckt sich das Naturschutzgebiet.

Allerdings merkt Bröker auch an, dass es in Haselau viele Einschränkungen für die dörfliche Entwicklung gebe. So begrenze das Landschaftsschutzgebiet die Erweiterungsmöglichkeiten ebenso wie der Gewässer- und Deichschutz, erklärt der Bürgermeister. Er hofft, bei den Trägern öffentlicher Belange „Unterstützung für eine angestrebte moderate Ausweisung weiterer Bebauungsmöglichkeiten“ zu finden.