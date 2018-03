Im Rosarium schwer gestürzt : Nach Sturz im Rosarium: Uetersenerin sucht ihren Retter

Sie rutschte am Mühlenteich aus. Nun möchte sich Uetersenerin Kerstin Wesel bei ihrem Retter bedanken.

von Klaus Plath

19. März 2018, 16:05 Uhr

Uetersen | Es war kalt am 28. Februar − bitterkalt. Doch es war auch ein schöner Tag. Blauer Himmel, die Sonne schien. Um die Mittagszeit herum machte sich Kerstin Wesel aus Uetersen auf, um, wie so oft, im Rosarium spazieren zu gehen. Einfach einmal die Beine vertreten und die gute Luft im Park genießen. Auf den breiten Wegen lag noch etwas Schnee.

Während ihres Spaziergangs rund um den Mühlenteich kam sie auch am Bootssteg vorbei. Dort lassen Modellbauer regelmäßig ihre kleinen Schiffe zu Wasser. Kerstin Wesel wollte sich genau dort ausruhen. Doch plötzlich geriet sie ins Straucheln. Dort, wo die Narzissen jetzt blühen, rutschte sie aus und fiel unglücklich zu Boden. „Was ich nicht gesehen hatte: Unterhalb des Schnees, auf den ich trat, war blankes Eis. Ich bin auf das Gesicht und den angewinkelten Arm gefallen. Und hatte sofort höllische Schmerzen“, berichtete sie shz.de. An Aufstehen war nicht zu denken. Was tun? Die Temperaturen von weit unter dem Gefrierpunkt ließen die Kälte langsam in ihr aufsteigen. Wie gut für die Uetersenerin, dass sie nicht alleine die Idee hatte, an diesem Tag im Rosarium spazieren zu gehen. Zwei Männer und eine Frau hatten das gleiche Ziel. Und ganz offensichtlich beobachteten sie den Sturz der Uetersenerin. Sie eilten herbei, halfen der Verletzten hoch und setzten sie auf eine nahe gelegene Bank.

Das Gesicht der Verunglückten war vom Matsch verschmiert. So konnte sie nicht erkennen, wer ihr geholfen hatte. Nur schemenhaft zeichnete sich die Wirklichkeit für sie ab. Und auch die Rettungsassistenten, die von den Helfern alarmiert wurden, konnte sie nicht erkennen. „Sonst hätte ich mich bei allen gleich bedanken können“, erzählt sie. Im Krankenhaus wurde Wesel mehrfach operiert. Und noch heute, drei Wochen nach dem Unfall, deutet ein Gipsverband an ihrem rechten Arm auf die Vorkommnisse des 28. Februar hin. Wer waren die beiden Männer und wer war die Frau? Wer waren die Sanitäter, die ihr geholfen hatten? Wesel möchte einfach nur „Danke“ sagen. „Und daher habe ich den Kontakt zur Zeitung aufgenommen“, so die Verunglückte.

Nach wie vor schmerzt der Arm, und sie wird diesen wohl nie wieder richtig nutzen können. „Das hat man mir im Krankenhaus gesagt.“ Als passionierte Geigenspielerin ein sehr unglücklicher Umstand. Kerstin Wesel und ihr Mann Peter hoffen, dass sich die Helfer bei einem ihrer nächsten − gemeinsamen − Spaziergänge durch den Park zu erkennen geben. Denn beide möchten sich noch einmal persönlich bedanken. Die Uetersener will, was damals nicht möglich war, diesen dabei auch in die Augen schauen.