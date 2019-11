Der schwere Gang zum Arbeitsamt : Nach Firmen-Pleite in Uetersen: Mitarbeiter müssen sich arbeitssuchend melden – und sind sauer

Der Zorn der freigestellten Mitarbeiter der insolventen Uetersener Zerspanungstechnik und Vorrichtungsbau GmbH richtet sich gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber.

07. November 2019, 08:45 Uhr

Uetersen | Sie sind nach wie vor stinksauer, die inzwischen freigestellten Mitarbeiter der Uetersener Zerspanungstechnik und Vorrichtungsbau GmbH (UZV). Am Mittwoch mussten sich die Mitarbeiter arbeitssuchend melden. Dafür öffnete die Agentur für Arbeit eigens für die Belegschaft.

Auch Kay Garbers hatte sich gestern Morgen An der Klosterkoppel, Sitz der Geschäftsstelle der Agentur, in die Gruppe der Wartenden eingereiht. Er ist Betriebsratsvorsitzender des inzwischen insolventen Unternehmens von Geschäftsführer Sven Rother aus Kaltenkirchen, der den Betrieb erst zum 1. April dieses Jahres übernommen hatte.

Menschlich enttäuscht

Ich arbeite seit 31 Jahren in diesem Beruf und habe schon einiges erlebt. Aber so etwas wie mit Herrn Rother noch nie. Ich frage mich, wie man sich in einem Menschen so täuschen kann. Kay Garbers

Das Garbers im Gespräch mit shz.de. Auch Birgit Lorenz, Kollegin von Garbers, zeigte sich betroffen. „Ich bin schwer enttäuscht, wie er mit den Mitarbeitern umgegangen ist“, sagte sie.

Insolvenzverwalter arbeitet auf Hochtouren

Der vorläufige Insolvenzverwalter Klaus Pannen aus Elmshorn prüft weiter, ob Ansprüche gegen Rother geltend gemacht werden können. Auch eine mögliche Insolvenzverschleppung durch den Geschäftsführer des Uetersener Unternehmens, der früheren Maschinenfabrik Uetersen, wird von Pannen geprüft. Ein solches Verhalten Rothers wäre strafbar. Und damit ein Fall für den Staatsanwalt. Ein mögliches Indiz: Rother hatte zuletzt keine Löhne mehr gezahlt. Seit August lief es mit den Gehältern schleppend. Die Frage ist jetzt, ob er nicht zahlen konnte − was Insolvenzverschleppung wahrscheinlicher macht − oder das nur nicht wollte.

Insolvenzeröffnung am 15. November

Nach Informationen von shz.de soll die Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 15. November erfolgen. Bis dahin wird weiter geprüft, ob der Weiterbetrieb möglich ist oder das Unternehmen abgewickelt werden muss.

Mitarbeiter berichteten shz.de am Mittwoch dass in den vergangenen Tagen mehrere Personen, darunter auch der Geschäftsführer, auf dem Gelände gesehen worden sind, die sich im Bereich der großen Bearbeitungszentren aufgehalten haben.

Möglicherweise sind es Mitarbeiter des Hamburger Leasingunternehmens gewesen, dem die großen Bearbeitungszentren gehören. Wie berichtet, hatte Rother die Maschinen verkauft und anschließend zurückgemietet (Sale & Leaseback). Gegenüber shz.de wollte sich Rother gestern nicht äußern.