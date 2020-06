Zeugen gesucht : Nach Carportbrand in Heidgraben: Brandursache ist unklar

Nachbarn bemerkten das Feuer in dem Carport und verhinderten ein Übergreifen auf das Wohnhaus.

von Caroline Hofmann

09. Juni 2020, 15:42 Uhr

Heidgraben | In Heidgraben hat am Sonntag (7. Juni) gegen 20.25 Uhr in der Rue de Challes ein Carport Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg bemerkten Nachbarn aufsteigenden Rauch aus dem Carport.

Die Anwohner brachten den Brand schnell unter Kontrolle, so dass die Flammen nicht auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Lars Brockmann, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heidgraben kontrollierten den Brandort auf Glutnester. Weiter beschlagnahmten die Beamten der Polizeistation Uetersen und des Kriminaldauerdienst aus Pinneberg die Brandstelle. Die Schadenshöhe wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas gesehen?

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache liefern können. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei den Beamten unter der Rufnummer (04101) 2020 melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?