Musik, die Luther begeistert hätte

erstellt am 13.Sep.2017 | 16:26 Uhr

Soli deo Gloria − alleine Gott die Ehre. Dieser Ansicht war Martin Luther. Und diese Ansicht wird von evangelisch-lutherischen Gemeinden noch heute geteilt und gelebt. Viel Geist von Luther wehte auch am Sonntag durch die Klosterkirche, als zum Reformationskonzert mit den Ensembles Fontana d’Israel (Kammerchor) und Schirokko (Kammerorchester) eingeladen worden war. Zum Lob Gottes. Es erklang Musik der frühen Barockzeit, die rund 100 Jahre nach Luthers Wirken komponiert wurde. Das Besondere an der Musik: Gespielt wurde auf historischen Instrumenten, so wie sie zurzeit des Frühbarocks Verwendung fanden.

Das Konzert war die achte Kirchenmusik im Lutherjahr an der Klosterkirchengemeinde und der krönende Abschluss. Auch Kantor Eberhard Kneifel, der die rund 90 Besucher und die beiden auswärtigen Ensembles im Namen der Kirchengemeinde begrüßte, war gespannt auf das zu Hörende. Auch, weil Kompositionen der frühen Barockkomponisten eher selten zu hören sind. Matthias Weckmann, Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt und andere Musikschöpfer schrieben Stücke, die Luthers Grundhaltung eines gnädigen Gottes, den man lieben darf aber nicht fürchten muss, in Musik und Text deutlich machen.

Der Kammerchor Fontana d’Israel wurde 1989 von einer Gruppe Studenten gegründet. Schwerpunkt des Chores war zu Beginn die Arbeit an der Motettensammlung von Schein, nach der sich der Chor benannt hat. Bis heute steht die Musik dieses Komponisten im Zentrum des Chorrepertoires neben Werken anderer Komponisten aus Renaissance, Früh- und Hochbarock wie Schütz und Praetorius. Die Worte des Chores wurden auf wundervolle Weise von den Musikern getragen, die alle an bedeutenden Ausbildungsstätten für historische Aufführungspraxis studiert haben.