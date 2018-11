Polizei sucht Zeugen : Mögliches Sexualdelikt in Tornesch

Im Anschluss an eine Halloween-Party ist es in der Nacht zu Mittwoch möglicherweise zu einer Sexualstraftat gekommen.

von Jan Schönstedt

01. November 2018, 17:12 Uhr

Tornesch | Im Anschluss an eine Halloween-Party ist es in der Nacht zu Mittwoch in Tornesch möglicherweise zu einer Sexualstraftat gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, weist das mögliche Opfer Erinnerungslücken auf. Die 36 Jahre alte Frau gab bei ihrer Vernehmung an, die Party in den Räumlichkeiten des Torneums am Großen Moorweg zwischen 2 und 3 Uhr verlassen zu haben. In unmittelbarer Nähe auf einem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Fußweg soll es dann womöglich zu dem Sexualdelikt gekommen sein. Laut Polizei weist die Frau leichte Verletzungen an Armen und Beinen auf. Woher die Erinnerungslücken stammen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. So werden ein Auto- oder Taxifahrer, der die 36-Jährige nach Hause gefahren hat, sowie Partygäste, die Hinweise geben können, gebeten, sich bei der Kripo unter Telefon (04101) 2020 zu melden. Die Frau hat dunkle Haare und trug eine dunkle Hose mit dunklem Top.

